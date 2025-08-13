Felrobbant egy robbanóanyaggyár, kilencen meghaltak

Véletlen robbanás történt egy robbanóanyagokat gyártó brazíliai üzemben kedden, a katasztrófában kilencen meghaltak – közölték a helyi hatóságok.

A bányászati és egyéb célokra robbanóanyagokat előállító gyár az ország déli részén fekvő Curitibában működik. Paraná állam belbiztonsági hivatalának szóvivője közölte, hogy a tragédia helyszínén hat férfi és három nő tartózkodott a robbanás idején, és valamennyien életüket vesztették. A robbanásnak további hét sérültje van, és másfél kilométeres körzetben az épületek jelentős része is megrongálódott.

Az üzem tulajdonosát, az Enaex Brasil céget képviselő vezetők elmondták, hogy a szerencsétlenség pontos okát egyelőre nem sikerült kideríteni.

A tűzoltók órákon át küzdöttek a lángokkal. A helyszínen tartózkodókat először eltűntnek nyilvánították, és órákon át keresték kutyákkal és drónok segítségével is, de később bejelentették, hogy mind a kilencen elhunytak.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Fazry Ismail)