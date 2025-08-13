Elárulta az orosz külügyi tárca, mit gondolnak Donald Trump területcserés javaslatáról

Az orosz külügyminisztérium reagált a lehetséges „területcserére”, amelyet az Egyesült Államok és Oroszország vezetői, Vladimir Putyin és Donald Trump, megvitatnának a közelgő alaszkai csúcstalálkozón. Az orosz külügyminisztérium képviselője, Alekszej Fadejev a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a területi kérdésekről való tárgyalásokat nem szükséges bonyolítani, mivel Oroszország területi felosztása egyértelműen rögzítve van az orosz alkotmányban. „Mindez világosan le van írva, és semmi sem indokolja, hogy ezen változtassunk” – mondta Alekszej Fadejev.

Trump korábban bejelentette, hogy az augusztusi találkozón szeretné a konfliktus lezárására tett erőfeszítéseik részeként megvitatni Ukrajna területi kérdéseit. Az amerikai elnök elképzelése szerint ez magában foglalhatja „bizonyos területek visszaadását Ukrajnának”.

Trump célja a háború befejezése és a területi kérdések rendezése.

A találkozóra augusztus 15-én kerül sor az alaszkai Anchorage-ben. Oroszország számára azonban a területi egyezségek nem tárgyalhatók, mivel az ország alkotmánya szerint az orosz területek védelme és sérthetetlensége alapvető nemzeti érdek. Az orosz külügyminisztérium célja, hogy a tárgyalások kizárólag az orosz nemzeti érdekek figyelembevételével folytatódjanak, és semmilyen területi engedmény nem kerülhet szóba. Az orosz válasz egyértelmű üzenet:

Trump ugyan hajlandó lenne tárgyalni a területi kérdésekről, Oroszország határozottan elzárkózik bármilyen területcserétől.

A találkozó geopolitikai jelentősége továbbra is kérdéses, mivel mindkét fél számára fontos, hogy a konfliktus végére pont kerüljön, de az orosz területi integritás mindenek felett áll.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz (b) és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA)