Donald Trump bejelentette, hogy díjazzák Sylvester Stalonne-t, Gloria Gaynort és a KISS-t

Sylvester Stallone, Gloria Gaynor és a KISS rockegyüttes is a washingtoni Kennedy Központ (Kennedy Center) idei díjazottjai között van – a neveket Donald Trump amerikai elnök jelentette be, aki a jórészt szövetségi finanszírozású kulturális központ igazgatóságának is az elnöke.

A Potomac folyó partján álló intézményben tartott eseményen az elnök bejelentette, hogy Sylvester Stallone színész-rendező, Gloria Gaynor énekesnő, és a KISS zenekar mellett George Strait, country-énekes, valamint Michael Crawford színész-énekes részesül idén a Kennedy Center Honors kitüntetésben. Az elnök egyben közölte, hogy elfogadta a felkérést arra, hogy ő legyen az év végén tartott díjátadó gála és showműsor házigazdája.

Donald Trump azt ígérte, hogy teljes mértékben megújítják a Kennedy Központ infrastruktúráját, hogy az intézmény „koronaékszere legyen” az Egyesült Államok művészetének és kultúrájának.

Hozzátette, hogy a központ meghatározó helyszíne lesz a következő egy év ünnepségsorozatának, amit az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulója alkalmából tartanak országszerte.

A Kennedy Központot (hivatalos nevén John F. Kennedy Emlékközpont az Előadóművészetekért – John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts) a néhai elnök kezdeményezésére hozták létre annak érdekében, hogy az Egyesült Államoknak legyen egy kiemelt kulturális intézménye. Működését részben szövetségi forrásokból finanszírozzák, ami egyedülállóvá teszi az országban.

A központ 30 méter magas, 190 méter hosszú és csaknem 100 méter széles épületében helyet kap hangversenyterem, operaszínház, drámai színház, tucatnyi további kisebb előadóterem, valamint kiállítások megtartására alkalmas terek és oktatótermek. A Kennedy Center Honors kitüntetés az intézmény éves díja, ami lakossági ajánlásra a központ vezető testülete és díjbizottsága ítél oda 1978 óta.

Az elmúlt közel öt évtizedben a több mint 250 díjazott között volt Fred Astaire, Ella Fitzgerald, Leonard Bernstein, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti, Paul Newman, B.B. King, Bob Dylan, Clint Eastwood, és zenekarként a Led Zeppelin.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök bejelenti a Kennedy Központ idei díjazottjainak névsorát a washingtoni John F. Kennedy Előadóművészeti Emlékközpontban 2025. augusztus 13-án. Az idén 48. alkalommal adják át a Kennedy Központ díjait az amerikai kultúra gazdagításában kimagasló teljesítményt nyújtó művészeknek. MTI/EPA pool/Will Oliver.