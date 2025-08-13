Amerikai csúcskategóriás bombázógépek érkeztek Európába

Három amerikai B-1B Lancer bombázó érkezett a norvégiai Orland légibázisra, hogy közös hadgyakorlatokon vegyen részt a NATO-szövetségesekkel – mindössze egy hónappal az orosz–belarusz Nyugat–2025 stratégiai hadgyakorlat, és pár nappal a Putyin–Trump találkozó előtt.

A bombázók augusztus 8. és 9. között repültek át az Északi-sark felett, és részben spanyol vadászgépek kísérték őket, amelyek jelenleg a keflaviki repülőtérről őrzik Izland légterét – írta a The Barents Observer hírportál, amely azt is megjegyezte:

2021 óta ez az első alkalom, hogy B-1B-es bombázókat telepítettek Norvégiába az amerikaiak.

Amerikai B-1B Lancer bombázó a norvégiai Orland légibázison (Forrás: X.com)

Az amerikai elnök korábban nem egyszer tett olyan lépéseket, amivel a riválisokra igyekezett nyomást helyezni: ezek közé tartozott az, amikor a hónap elején atom-tengeralattjárókat vezényelt közelebb Oroszországhoz.

A norvég fegyveres erők tájékoztatása szerint

az amerikai bombázók az Orlandban állomásozó F–35-ös vadászgépekkel közösen fognak gyakorlatozni.

Az amerikai és norvég fél egyaránt nem közölt részleteket a gyakorlat pontos helyszínéről, de feltételezhető, hogy a repülések az észak-balti térségben zajlanak majd.

Kiemelt kép: Amerikai B-1B Lancer bombázó (Forrás: X.com)