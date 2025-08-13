A BBC szerint embertelen körülmények között dolgoznak, mégis fontos szerepet töltenek be az észak-koreai munkások az orosz gazdaságban

A BBC szerint az észak-koreai munkások segítenek orvosolni az orosz munkaerőhiányt, amelyet a háború súlyosbít. Az orosz kormány az észak-koreai munkásokat a háborúval kapcsolatosan kulcsfontosságú építkezéseken és egyéb iparágakban alkalmazza.

A BBC szerint munkások naponta több mint 18 órát dolgoznak, gyakran veszélyes és életveszélyes körülmények között.

Több munkás is arról beszélt a BBC szerint, hogy éjjel-nappal dolgoznak, a világítást gyakran lekapcsolják, és minimális biztonsági intézkedések vannak érvényben. A dolgozókra nemcsak fizikai, hanem pszichológiai nyomás is helyeződik, hiszen szoros felügyelet alatt állnak, és a legkisebb szabályszegésért büntetésekkel kell szembenézniük.

Az észak-koreai hatóságok a munkások teljes keresetét elveszik, hogy a rezsim számára biztosítsák az „hűségdíjat”, ami miatt sokan nem mernek megszökni. Azok, akik mégis próbálkoznak, a titkos telefonok és más eszközök segítségével igyekeznek elhagyni az országot, de a hatóságok egyre szigorúbb ellenőrzéseket vezetnek be, hogy megakadályozzák a szökéseket.

A helyzet rávilágít a két ország, Észak-Korea és Oroszország, közötti különös, háborúval kapcsolatos partnerségre. A munkaerőhiány ellenére, amit a háború okozott, Oroszország egyre inkább az észak-koreai munkásokra támaszkodik, akik a háborús gépezet működéséhez szükséges fogaskerekek lettek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)