Váratlan javaslatot tett Zelenszkij: megkönnyítené a fiatal hadkötelesek kiutazását

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítást adott kedden a kormánynak a fiatal hadköteles férfiak kiutazásának megkönnyítésére.

„Megbíztam a kormányt, hogy a katonai parancsnoksággal közösen vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy egyszerűsítsék az államhatár átlépését a fiatal ukránok számára. Jelenleg 18 éves korhatár van érvényben [a szabad kiutazásra]. Javaslom, hogy emeljék ezt a korhatárt 22 évre” – közölte Zelenszkij egy ifjúsági fórum résztvevőivel tartott találkozóján az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint.

„Úgy gondolom, hogy ez egy pozitív és helyes kezdeményezés, amely sok fiatal ukránnak segít megőrizni kapcsolatait Ukrajnával, és elsősorban Ukrajnában megvalósítani tanulmányi terveiket” – tette hozzá az elnök. A korhatár módosítása ugyanakkor végső soron az ukrán parlament hatáskörébe tartozik.

Az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnában a hadiállapot kihirdetése óta a 18-60 éves, hadköteles korú férfiaknak csak kivételes esetekben engedélyezik, hogy elhagyják az ország területét.

A háború kirobbanása után számos kiskorú ukrán hagyta el hazáját, akik időközben betöltötték a 18. életévüket és a kiutazási korlátozásoktól tartva nem tértek vissza Ukrajnába.

A kijevi parlamentben jelenleg már viták folynak a 18-tól 24-ig terjedő korcsoport számára a kiutazási könnyítésekről. Jelenleg csak a 25. életévtől mozgósítanak embereket az ukrán hadseregbe.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél az ukrajnai háborúról brit, francia, német és lengyel részvétellel tartott csúcsértekezletet lezáró közös sajtóértekezleten Kijevben 2025. május 10-én. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko.