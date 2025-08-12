Tűz pusztít a magyarok kedvelt nyaralóhelyein: Horvátországban és Montenegróban is rendkívül súlyos a helyzet

Horvátországban és Montenegróban komoly tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket.

A horvát közszolgálati televízió (HRT) beszámolója szerint a tengerparton óriási tüzek tombolnak, főleg Split és Omis közelében. A lángok a lakóházakat veszélyeztetik, és a közlekedés is leállt a két település között.

Montenegróban Canj és Bijelo Polje közelében a legveszélyesebb a helyzet, a tűzoltók a környező országokból kaptak segítséget. A főváros, Montenegró külterületein néhány családot evakuálni kellett, mert a tűz a házak közelébe ért.

Észak-Macedóniában augusztus 31-ig meghosszabbították a tűzveszély miatt kikiáltott rendkívüli helyzetet, így nemcsak tüzet gyújtani, hanem kirándulni is tilos az erdős területeken.

A nyugat-balkáni országok mindegyikét érinti a jelentős hőhullám, amely Bosznia-Hercegovinában, Észak-Macedóniában és Albániában 40-42 Celsius-fokos hőmérséklettel járt. A meteorológiai jelentések szerint a hőhullám legalább augusztus közepéig tart, a hőmérséklet pedig tartósan 35 Celsius-fok felett lesz. Az egész térségben riasztás van érvényben.

A helyzet Görögországban sem jobb a Katimerini című görög lap értesülései szerint lángok csaptak fel Kefalónia szigetén is, valamint a Görögország nyugati részén található Vonica erdős térségében és a tőle nem messze Preveza városánál is.

A tüzek miatt az éghajlati válság és polgári védelem minisztériuma már az ország körülbelül egyharmadára adott ki második legmagasabb fokozatú riasztást, egyebek között a Peloponnészoszi-félsziget csaknem teljes egészére, Leszbosz és Számosz szigetére, illetve a Halkidiki félszigetre is.

A tárca óvatosságra intett, valamint a tűzgyújtás mellőzésére szólította fel a lakosságot.

Az elhúzódó szárazság és az erős szelek nehezítik az oltási munkálatokat.

A meteorológiai intézet figyelmeztetett, hogy a lángok terjedését elősegítő széllökések várhatóan tovább tartanak az elkövetkezendő napokban is. Mindeközben az ellenzék bírálta a kormány tűzvészekkel kapcsolatos intézkedéseit, mert szerinte nem fektetett elegendő hangsúlyt a megelőzésre.

A kiemelt kép illusztráció: Erdőtűz pusztít a horvátországi Split közelében 2017. július 18-án (Fotó: MTI/EPA)