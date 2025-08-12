Tisza-szigetet alapított Kárpátalján Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán kapcsolata

Bejegyezték a TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet, melynek vezetője Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter ukrán kapcsolata – adta hírül a Mandiner . Tsebert a magyar kormány kiutasította, mert feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak.

2025. április 29-én jegyezték be Minaj településen a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet” – tudta meg a Mandiner. Az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland Ivanovics van feltüntetve. A legutóbbi adatfrissítés idején, 2025. augusztus 11-én a jogi személy státusza „bejegyzett”. Minaj egyébként Ungvártól délnyugatra négy kilométerre fekszik.

Mint megírtuk:

a tavaly ősszel kémkedés miatt Magyarországról kiutasított Tseber Roland szervezte a Tisza Párt ukrajnai útját.

Ezt maga Magyar Péter mondta el egy videóban, amelyet a Tisza Párt tett közzé. Az ukrán–magyar állampolgárságú férfi – aki az ukrán Katonai Közigazgatás magas beosztási tisztviselője, és Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban – útikalauzként végig Magyar mellett maradt és segített neki bejutni különböző intézményekbe is Ukrajnában.

Kiemelt kép: Magyar Péter és Tseber Rolnad (Forrás: Instagram/roland.tseber)