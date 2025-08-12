Telegraph: Ukrajna felkészült arra, hogy területeket kell átadnia Oroszországnak

A Telegraph szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt az európai vezetőknek, hogy el kell utasítaniuk minden olyan, Donald Trump amerikai elnök által javasolt megoldást, amelyben Ukrajna további területeket ad fel, de Oroszország megtarthatja a már elfoglalt területek egy részét. Ez azt jelentené, hogy a frontvonalat a jelenlegi helyzetben befagyasztanák, és Oroszországnak tényleges ellenőrzést adnának a Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon és a Krím területén elfoglalt területek felett.

A Telegraph szerint Zelenszkijnek „engedékenyebb” pozíciót kell felvennie részben a közvélemény nyomása miatt, ugyanakkor az ukrán alkotmány akadályozza, hogy ellenőrzése nélküli területeket engedjen át népszavazás nélkül.

A Telegraph által közölt tárgyalási pozíció enyhülése Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki alaszkai találkozója előtt történt.

„A terv csak a hadseregek jelenlegi pozícióihoz kapcsolódhat” – mondta egy meg nem nevezett nyugati tisztviselő, aki jellemzően a Kijev és szövetségesei közötti hektikus diplomáciai hétvégére utalt. Ukrajna és Európa egyre inkább aggódik amiatt, hogy Trump és Putyin Zelenszkij tudta nélkül tárgyalhatnak a hosszú ideje dúló háború befejezéséről.

„Sok félelmem és sok reményem van” – mondta hétfőn Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke. Hozzátette, hogy az amerikai tisztviselők ígéretet tettek arra, hogy konzultálnak az európai vezetőkkel Trump és Putyin személyes tárgyalásai előtt.

Ugyanakkor Kijev csak akkor mehet bele a béketárgyalásokba, ha biztosítékokat kap, köztük fegyverszállítást, a NATO-tagság reményét vagy más biztonsági garanciákat. A javasolt megközelítés része lenne a frontvonal befagyasztása, amely vélhetőleg vonzónak tűnhet Ukrajna számára egy hosszú háború után, különösen, ha nyugati védelmi eszközökkel kiegészül.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi)