Részegen, elektromos rollerrel gázolt halálra egy kétgyermekes apát egy brit nő Ausztráliában

A kétgyermekes apa a baleset során fejét az aszfaltra ütötte, és két nappal később a kórházban agyvérzés következtében elhunyt. Kemp utasa is megsérült: koponyatörést és orrtörést szenvedett, de az ő sérülései nem voltak életveszélyesek.

A perthi kerületi bíróságon Alicia Kemp videókapcsolaton keresztül ismerte be bűnösségét ittas állapotban elkövetett veszélyes vezetés okozta halál miatt, amelyért akár húsz év börtönbüntetés is kiszabható. Egy másik, utasa testi sértésével kapcsolatos vádat a vádhatóság ejtett.

A bíróság korábbi tájékoztatása szerint Kemp véralkoholszintje a baleset után 0,158 volt, ami több mint háromszorosa az ausztráliai 0,05-ös jogi határértéknek.

A baleset áldozatát családja korábban szerető férjként, apaként, testvérként és barátként jellemezte. Kemp ügyvédje elmondta, hogy ügyfele megkönnyebbült, miután beismerte bűnösségét, és reméli, hogy a büntetés kiszabására még karácsony előtt sor kerül. Kemp jelenleg dolgozó nyaraló vízummal tartózkodik Ausztráliában, és őrizetben marad a tárgyalás végéig.

A kiemelt kép illusztráció: Használat után szerte-széjjel hagyott elektromos rollerek Zuglóban (Fotó: MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor)