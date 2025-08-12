„Pokrovszknak vége” – az ukrán összeomlásról közölt elemzést a Le Figaro

Francia katonai tisztekkel készített háttérbeszélgetések alapján közölt elemzést a Le Figaro, amelyben az ukrán front 48 óra alatt lezajlott összeomlásának körülményeit vették górcső alá. Az augusztus 8. és 11. közötti orosz offenzívához fogható mélységű és gyorsaságú hadmozdulatra nem volt példa 2022. márciusa óta.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu-n, áttörték az oroszok a frontvonalat és több mint 11 kilométeres mélységben behatoltak Ukrajna belső területeire. Az áttörés a donyeck megyei Dobropilla közelében történt és egy fontos útvonalat vettek célba az oroszok, hogy ezzel elvágják az utánpótlástól a térség három kulcsfontosságú települését, Pokrovszkot, Kramatorszkot és Szlovjanszkot.

A Le Figaro szerint időközben az oroszoknak sikerült bővíteni a kiszögellést és már közel 20 kilométeres mélységben járhatnak ukrán területen. A hírportál szerint a fentebb említett három település mellett az ellátásban kulcsszerepet játszó iparváros, Mirnohrad is hamarosan a harcok kereszttüzébe kerülhet.

„Pokrovszknak vége”

– nyilatkozta az egyik francia katona tiszt a Le Figarónak, aki rámutatott: az ukránoknak ki kellene űznie az oroszokat Pokrovszk városából, hogy elég idejük legyen elhárítani azt a bekerítő hadműveletet, amivel most az oroszok próbálkoznak. „De ehhez nincsenek elegendő tartalékaik” – tette hozzá.

Ezenfelül a helyzetet súlyosbítja, hogy hatalmas lyukak tátonganak a fronton, vagyis az ukránok nem képesek ellenőrizni az arcvonal teljes egészét.

Ezért szerinte orosz oldalon „talán az első áttörésnek vagyunk tanúi a hadműveleti mélységben 2022 októbere óta” – tette hozzá. A Le Figaroóak nyilatkozó tiszt szerint ez a 20 kilométeres áttörés stratégiai fordulatot hozhat: az oroszok nemcsak Pokrovszk városát foglalhatják el, hanem

további offenzívák előtt is megnyílhat a lehetőség, amivel elfoglalhatják Donyeck megye hátralevő részeit is.

Oroszország 2022-ben annektálta ezt a régiót, miközben a mai napig annak csak 70 százalékát ellenőrzi.

Az orosz áttörés négy nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója előtt zajlik – az amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnök véleményét is kikérte a háborúval kapcsolatban –, a Le Figarónak nyilatkozó francia tiszt szerint jelentős változások figyelhetők meg az erőviszonyok tekintetében, három évvel ezelőtt Oroszország kevesebb mint 200 ezer katonával támadta meg Ukrajnát.

Most 700 ezer orosz katonával szemben kell felvennie a küzdelmet az alig 400 ezer fős ukrán hadseregnek.

A Le Figaro arra a következtetésre jutott, hogy az elmúlt 48 óra eseményei pedig erősebb tárgyalási pozíciót jelentnek Oroszországnak.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Az ukrán hadsereg 93. különálló gépesített dandárja)