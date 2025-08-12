Összeomlott az ukrán arcvonal, özönlenek Ukrajna belsejébe az oroszok

Négy nappal az alaszkai Trump–Putyin találkozó előtt összeomlott az ukrán védelem és elindultak Ukrajna belső területei felé az orosz csapatok – írja a Mandiner. Elemezői vélemények szerint bebizonyosodott, hogy az oroszok valamennyi, a Nyugat által megvetett és lenézett taktikája sikeresnek bizonyult.

A frontvonal áttörését az ukránok is megerősítették, az oroszok nyomulnak előre Dobropilla,

céljuk elvágni az ukrán erők egyik kulcsfontosságú utánpótlási vonalát Donyeck megyében, Dobropilla–Kramatorszk utat.

A harci cselekményeket és a fronthelyzetet bemutató interaktív térképen, a DeepStateMAP-en is jól látszik az áttörés mértéke és kiterjedése. A kiszögelléstől észak-keletre fekszenek Szlovjanszk és Kramatorszk erődvárosai, amelyek már az ukrajnai konfliktus 2014-es kirobbanását követően is jelentős ütközeteknek voltak a helyszínei. A kiszögellést kettő észak felé mutató nyilacska jelöli. Dobropillától délre pedig jól látszik a pokrovszki bekerítés.

Az áttörés tényéről először Jaroszlav Trofimov, a The Wall Street Journal külügyi tudósítója számolt be, aki „katasztrofális áttörésről” írt közösségi oldalán. Az áttöréssel közel egy időben megszólalt Kirill Dmitriev, Oroszország befektetési megbízottja és szuverén vagyonalapjának vezetője, Putyin orosz elnök tárgyalója, aki azt írta: „Donald Trump amerikai elnök szerint az ukránok 88 százaléka békeszerződést szeretne Oroszországgal.”

A háború társadalmi támogatásának összeomlásáról és a béketárgyalások elkezdésének ukrajnai támogatottságáról a hirado.hu felületén is beszámoltunk. A Gallup felmérése szerint az ukránok 69 százaléka a béketárgyalások elkezdését támogatja a harcok folytatása helyett. Az áttöréssel kapcsolatban megszólalt Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, aki Facebook-bejegyzésében azt írta: „ilyet ritkán látni…egy 11.4 km mély betörés max. 48 óra alatt ebben a háborúban nem semmi.”

„A 2022-ben botladozó oroszok eltanulták amiben az ukránok jobbak voltak (drónok), minden kinevetett dolgukról az utóbbi időben kiderült hogy van értelme, a motorosrohamtól a madmax tankokig és a szamarakig” – írta Demkó Attila, aki szerint az agresszió ettől még nem válik jogossá, de az világosan látszik, hogy az oroszok hamarosan elfoglalják a teljes Donbassz régiót.

