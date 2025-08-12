Lengyelország 57 ukrán és 6 fehérorosz állampolgárt utasít ki, jelentette ki Donald Tusk

Lengyelország 57 ukrán és 6 fehérorosz állampolgárt utasít ki Max Korzh emigrációban élő népszerű fehérorosz rapper varsói koncertjén történt erőszak miatt – jelentette be kedden Donald Tusk kormányfő.

A keddi kormányülés elején Tusk elmondta: a varsói nemzeti stadionban szombaton megtartott koncerten történt „zavargások, erőszakos tettek és bizonyos provokációk” felháborították a lengyel közvéleményt. A történtek miatt 63 személyt kiutasítási eljárás alá vonnak, és „önként kell távozniuk”, ellenkező esetben kényszerrel távolítják el őket az országból – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette: 57 ukrán és 6 fehérorosz állampolgárról van szó.

Hangsúlyozta:

Lengyelország biztonsága érdekében nem szabad hagyni, hogy „elharapózzanak az ukránellenes érzelmek”. Egyúttal az ukrán hatóságoknak is „vigyázniuk kell arra, hogy Kijevben, Ukrajnában és Lengyelországban senkinek se jusson eszébe, hogy az ukránok szükségtelen lengyelellenes gesztusokat tegyenek

– tette hozzá a miniszterelnök.

Kedd délelőtt Tusk az X-en közzétett bejegyzésében megírta: ”közeledik az ukrajnai háború rendezése, ezért Oroszország mindent megtesz azért, hogy Kijev és Varsó összevesszen egymással”.

A varsói rendőrség hétfői közleménye szerint Max Korzh koncertjén 109 embert vettek őrizetbe számos szabálysértés, illetve bűncselekmény jogcímén, például kábítószer birtoklása, a biztonsági személyzettel szembeni tettlegesség, pirotechnikai eszközök birtoklása miatt.

A lengyel közvéleményben felháborodást váltott ki, hogy a koncerten a nézőtéren látható volt az Ukrán Felkelő Hadsereget (UPA) és az Ukrán Nacionalisták Szervezetét (OUN) jelképező zászló is.

Erről felvételeket tett közzé vasárnap Dariusz Matecki, a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) parlamenti képviselője.

Az OUN-UPA követte el a volhíniai mészárlásként ismertté vált etnikai tisztogatást 1943 és 1945 között, a II. világháború előtt Lengyelországhoz tartozó Volhíniában és az egykori Kelet-Galíciában, és mintegy százezer lengyelt gyilkoltak meg.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök – MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak