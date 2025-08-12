Észak-Koreáról és az atomfegyverekről fog tárgyalni Trump a dél-koreai elnökkel

Dél-Korea új elnöke a hónap végén Washingtonba utazik, hogy először találkozzon személyesen Donald Trump amerikai elnökkel – közölte I Dzsemjong hivatala kedden. A megbeszélések középpontjában a kereskedelmi és védelmi együttműködés áll, tekintettel az atomfegyverekkel rendelkező Észak-Koreára és más fenyegetésekre.

Az augusztus 25-i csúcstalálkozóra azután kerül sor, hogy júliusban Washington az eredetileg tervezett 25 százalékról 15 százalékra csökkentette a Dél-Koreára kivetett kölcsönös vámot, és ugyanezt a csökkentett vámot alkalmazza a dél-koreai autókra, amelyek az ország legfontosabb exportcikkei az Egyesült Államokba.

Dél-Korea cserébe beleegyezett abba, hogy 100 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiaforrást, és 350 milliárd dollárt fektet be az országban.

Az államfők a találkozójukat arra is fölhasználják, hogy megvitassák az együttműködés bővítését olyan kulcsfontosságú iparágakban, mint a félvezetők, az akkumulátorok és a hajógyártás – mondta a dél-koreai elnök szóvivője. Hozzátette: A két elnök közötti megbeszélés egyik kiemelt témája lesz továbbá a dél-koreai-amerikai szövetség megerősítése, amit egy „jövőorientált, átfogó stratégiai partnerséggé” fejlesztenének a változó nemzetközi biztonsági és gazdasági környezet kezelése érdekében.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a Bíbor Szív napja alkalmából tartott ünnepségen a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2025. augusztus 7-én (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)