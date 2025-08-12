Donald Trump a pénteki tárgyalás előtt kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról

A portál szerint Trump hétfői fehér házi sajtótájékoztatóján Orbán Viktort nagyon okos embernek nevezte. A magyar miniszterelnök szerepe akkor került szóba, amikor Trumpot az orosz elnökkel péntekre tervezett találkozójáról kérdezték újságírók azzal kapcsolatban, hogy legyőzhető-e Oroszország a csatatéren.

„Ezt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének,

akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. (…) Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot” – mondta Trump, majd azzal folytatta: „Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó.

Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni. Ez egy nagyon érdekes meglátás volt”

– mondta az amerikai elnök.

A sajtótájékoztatót itt nézheti meg, a magyar miniszterelnökről Donald Trump 2 óra után néhány másodperccel beszél:

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump amerikai elnök (b) egy 2022-es felvételen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)