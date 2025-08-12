Csúcson az AfD támogatottsága, miközben mélyponton van a német kormánypártoké

A CDU/CSU szövetsége és a koalíciós partner német szociáldemokraták (SPD) összeadott támogatottsága mindössze 37 százalékon áll, amely a legrosszabb eredményük közös kormányzásuk kezdete óta. A számok nemcsak a politikai erőviszonyok átrendeződését jelzik, hanem a választók egyre növekvő kiábrándultságát is – írja a német Die Welt.

Az SPD 13 százalékon stagnál, ugyanennyit mérnek a Zöldeknek is, akik a szövetségi választások óta stagnálnak. A Baloldal (Linke) 11 százalékra csúszott vissza, míg a kisebb pártok támogatottsága érdemben nem változott. Figyelemre méltó, hogy a bizonytalan vagy nem szavazó polgárok aránya 25 százalékra nőtt, ami jóval meghaladja a 2021-es szintet.

A felmérés legnagyobb vesztese maga a kancellár, Friedrich Merz. Munkájával már csak a megkérdezettek 29 százaléka elégedett – ez a leggyengébb mutató azóta, hogy májusban átvette a kormányfői tisztséget.

A CDU/CSU-szavazók körében is csökken a bizalom: egy hét alatt 76-ról 72 százalékra esett a támogatottsága. Az SPD hívei többségében elégedetlenek vele, az AfD szimpatizánsai pedig szinte egyöntetűen elutasítják.

A kompetencia terén is aggasztó a kép: a németek fele szerint egyetlen párt sem képes megoldani az ország problémáit. A pártok közül egyelőre a CDU/CSU áll a legjobban, 19 százalékos bizalmi aránnyal, őket követi az AfD 12, az SPD 7 százalékkal. A Zöldek és a Baloldal 5-5 százalékon állnak ezen a téren.

A gazdasági kilátásokba terén szintén történelmi mélyponton állnak a mutatók: mindössze a lakosság 14 százaléka számít javulásra, míg 62 százalék romlást vár, és csaknem negyedük jósol változatlan állapotot.

A kormány jövőjét illetően a németek megosztottak. Bár a többség (52 százalék) úgy véli, a CDU/CSU–SPD koalíció kitart 2029-ig, 43 százalék korai összeomlást jósol – hasonló forgatókönyvvel, mint amilyen tavaly a „jelzőlámpa-koalíció” bukását hozta.

