Csak erős idegzetűeknek! Felvette a kamera, ahogy egy szír katona agyonlő egy kórházi dolgozót

2025.08.12. 15:38

Főoldal / Külföld

Csak felnőtteknek!

Az oldal alkalmas kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.

Tartalma a 2010. évi CLXXXV. médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartozik.

A dél-szíriai Sweida város kórházában készült a felvétel, ahol több mint 90 holttestet találtak az egy hétig tartó heves harcok után. Egyiküket közvetlen közelrő lőtte agyon a szír hadsereg egyik katonája, adta hírül a Sky News.

A videón katonaruhás férfiak láthatók, akik közül az egy agyonlő egy műtősruhába öltözött kórházi dolgozót, miközben a halálra rémült társait fegyverrel tartják sakkban.

Sweida nagyrészt drúzok lakta városa a múlt hónapban erőszakos összecsapások, fosztogatások és kivégzések színhelye volt,

ezek az újdonsült hatóságokat az ország korábbi diktátorának, Aszadnak a megbuktatása utáni legsúlyosabb válságba taszították. Az új szíriai kormánycsapatokat azzal vádolták, hogy részt vettek a drúz kisebbség és az arab beduin kisebbségi csoportok közötti d atrocitásokban.

Az összecsapások július közepén robbantak ki a szunnita beduin törzsek és a drúzok között.

A konfliktusba Izrael is beavatkozott, és légicsapásokat mért azokra a kormányerőkre, amelyek a beduinok mellé álltak.

Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete szerint több mint 128 ezer ember kényszerült lakóhelye elhagyására a tartományban kirobbant összecsapások miatt. A Sky News tudósítása szerint miután az izraeli bombázások a kormányerőket kivonulásra kényszerítették, távollétükben a Damaszkusztól autonómiát követelő drúz milícia bosszútámadásokba és emberrablásokba kezdett. Ezt követően a térségben anarchia ütötte fel a fejét, a több ezer arab harcos, köztük iszlám szélsőségesek főleg drúz otthonokat és üzleteket fosztogattak és fosztottak ki, és heves csatákat vívtak a drúz milíciákkal, valamint az otthonukat és családjukat védő civilekkel.

