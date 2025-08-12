Bevetik az Azov ezredet Pokrovszkban, hogy az orosz frontáttörést megállítsák

Az Azov-ezredet is mozgósították a pokrovszki területen az ukránok abban a reménybe, hogy ezzel megállíthatják az orosz áttörést a fronton – írja a Kyiv Independent.

Az ukrán Nemzeti Gárda kötelékében szolgáló Azov közölte, hogy erőik „néhány nappal ezelőtt” érkeztek a térségbe. Az egység „összetettnek és dinamikusnak” nevezte a Pokrovszk-tengely mentén uralkodó helyzetet, az orosz csapatok megpróbálnak előrenyomulni, miközben a jelentések szerint mind személyi, mind felszerelési veszteségeket szenvedtek el – írja a Kyiv Independent az alakulat közleményére hivatkozva. Az Azov egységei már intézkedéseket hoztak az orosz erők térségben való feltartóztatására, az eredményekről később számolnak be – írták.

Alig két nappal ezelőtt egy nagyszabású offenzíva keretében az oroszoknak a jelek szerint sikerült áttörni az ukrán frontot és 11 kilométer mélyen nyomultak be Donyeck megyében alig 48 óra alatt Dobropilla–Kramatorszk út irányába. Ha sikerül elfoglalniuk, akkor az oroszok három kulcsfontosságú települést – magát Pokrovszkot, valamint Kramatorszk és Szlovjanszk erődvárosait is – elvághatják az utánpótlástól.

„A 2022-ben botladozó oroszok eltanulták amiben az ukránok jobbak voltak (drónok), minden kinevetett dolgukról az utóbbi időben kiderült hogy van értelme, a motorosrohamtól a madmax tankokig és a szamarakig”

– így értékelte a dobropillai áttörést közösségi oldalán Demkó Attila. A szakértő szavaihoz hasonló konklúzióra jut a Kyiv Independent is, a portál megjegyzi: „az orosz erők látszólag megtanulták célba venni az ukrán védelem gyenge pontjait”, miközben az ukrán gyalogság próbálja tartani a frontot.

Kiemelt kép: Az Azov ezred tagjai (Fotó: AFP)