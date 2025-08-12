Az ukrán hadsereg megerősítette a kelet-ukrajnai orosz áttörést, erősítést küldtek a térségbe

Súlyos harcokról számolt be az ukrán hadsereg kedden egy sajtótájékoztatón, utalva a kelet-ukrajnai frontszakaszokon történt orosz előretörésre is, ami miatt erősítést is küldtek Pokrovszk térségébe.

Az ukrán hadvezetés szerint „nehéz és dinamikusan változó helyzet” alakult ki a térségben. Mint közölték, nem sokkal korábban jelentettek harcokat a donecki Kucseriv Jar falu környékéről.

Az MTI szerint Andrij Kovalev, az ukrán vezérkar szóvivője szerint az ukrán hadsereg erősítést küldött Pokrovszkhoz. „Az ellenség kihasználja számbeli fölényét, és jelentős veszteségei ellenére próbál kisebb csapatokban átjutni állásaink első vonalán” – mondta.

110 ezer katonát vontak össze az oroszok az ukrán fél szerint

Az Ukrajinszka Pravda szerint a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az ukrán katonák túlerővel szemben harcolnak,

mivel az oroszok egyedül Pokrovszk irányában több mint 110 000 ezer katonák vontak össze.

„Az orosz megszállók merészen lépnek fel, hogy mélyen áttörjék a védelmünket. A veszteségek ellenére szabotőrcsoportokkal és kis gyalogsági csoportokkal próbálnak behatolni védelmi vonalainkba” – mondta Kovalenko, miközben azt állította, hogy a vonalak mögé behatoló orosz csoportok egy részét már megsemmítették, a többinek pedig zajlik a felszámolása.

Az ukrán hadsereghez közel álló DeepState – amely egy nyílt forráskódú ukrán térképes oldal és a frontvonalakat térképezi fel – előzőleg azt mutatta, hogy az orosz erők egy nap alatt mintegy 10 kilométert haladtak előre a térségben északi irányban (azóta egyesek ennél is nagyobb betörést feltételeznek), támadhatóvá téve a megerődített Dobropillja települést és tovább fenyegetve az utolsó, még ukrán kézen lévő nagyobb várost a donecki régióban, Kosztyantinyivkát.

A washingtoni hadtudományi intézet (ISW – Institute for the Study of War) szerint orosz szabotőr és felderítő alakulatok már elérték Dobropillja határát, de egyelőre nehéz felmérni az orosz áttörés súlyát.

Az ukrán vezérkar korábban elvetette a pokrovszki és dobropilljai orosz áttörésről szóló értesüléseket, és hangsúlyozta: néhány orosz katona „beszivárgása” még nem jelenti azt, hogy ellenőrzésük alá vonták volna ezeket a térségeket.

Zelenszkij nem enged a területekből

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak nyilatkozva közölte kedden, hogy el fog utasítani minden olyan orosz javaslatot, amely az ukrán csapatok kivonását jelentené a Doneck-medencéből, mert ez megfosztaná a kijevi vezetést a védekezés lehetőségétől és nyitottá tenné az országot újabb orosz offenzívák előtt.

Hangsúlyozta, hogy területi kérdéseket csak azt követően szabad megvitatni, hogy Oroszország beleegyezett a tűzszünetbe, és a területi kérdésekről szóló tárgyalásokon lényegi elemeknek kell lenniük a biztonsági garanciáknak. Beszélt arról is, hogy Oroszország három frontszakaszon, egyebek között Zaporizzsja irányában tervez offenzívát indítani.

Kiemelt kép: az orosz védelmi minisztérium 2025. május 19-én közreadott videójáról készített képen orosz katonák harci kiképzése egy nem megnevezett ukrajnai helyen. MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium.