Az alaszkai csúcstalálkozó előkészületeiről egyeztetett az orosz és az amerikai külügyminiszter

A két ország elnökének pénteken esedékes csúcstalálkozójáról egyeztetett kedden Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter – közölte kedd este a moszkvai diplomáciai tárca.

„Augusztus 12-én telefonbeszélgetést folytatott Szergej Lavrov, az Oroszországi Föderáció külügyminisztere és Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere. Megvitatták az augusztus 15-én Alaszkában megrendezendő találkozó előkészületeinek egyes részleteit, amelyen Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke találkozik majd” – hangzik a közlemény.

„Mindkét fél megerősítette elkötelezettségét a találkozó sikeres lebonyolítása mellett”

– hangsúlyozta az orosz külügyminisztérium.

Trump elnök korábban bejelentette, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik orosz hivatali kollégájával. Ezt Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója is megerősítette, aki szerint a két vezető az ukrajnai válság hosszú távú békés rendezésének lehetőségeire fog összpontosítani. Usakov azt mondta: a Kreml arra számít, hogy az ezt követő csúcstalálkozó Putyin és Trump között orosz területen lesz.

Kiemelt kép: Marco Rubio floridai republikánus szenátor, Donald Trump megválasztott amerikai elnök külügyminiszter-jelöltje a szenátus külügyi bizottságának meghallgatásán a washingtoni Capitoliumban 2025. január 15-én. MTI/EPA/Graeme Sloan.