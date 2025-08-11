Újabb állatkerti botrány: elaltattak három tigriskölyköt Lipcsében, mert nem tudták volna felnevelni őket

Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük – közölte a létesítmény a hétvégén. Az ügyben büntetőeljárás indulhat.

Jörg Junhold, az állatkert igazgatója szerint az, hogy „minden látható ok nélkül abbahagyta a nevelést”, a kicsik anyja, a Yushka nevű nőstény tigris, „az emberek számára ugyan érzelmileg szomorú, de az állatvilágban ez a tapasztalatlan anyák viselkedési repertoárjának része”. Közlése szerint a szerdán este világra jött kistigrisek két nap alatt kihűltek és egyre gyengébbekké váltak.

„Ezen a ponton, amikor a kölykök már nem mutatnak aktív viselkedést, és ezzel az anyaállatban sem váltanak ki ösztönzést a gondoskodásra vagy a tejtermelésre, nekünk kell vállalnunk a nehéz felelősséget, és megkímélni a kölyköket az éhhalál okozta szenvedéstől”

– ismertette Andreas Bernhard állatorvos.

Az állatkert tájékoztatása szerint a kölykök emberek általi felnevelése nem jöhetett szóba, mert nem tudták volna biztosítani a vadállatok fajuknak megfelelő felnevelési módját. Jörg Junhold emellett közölte, hogy az állatkert nem hagy fel a tenyésztési programmal, és megtartja a Yushka nevű nőstényt is.

Az állatkert döntését azonban sokan megkérdőjelezték,

a PETA állatvédő szervezet pedig bejelentette, hogy az ügyben büntetőfeljelentést tesz annak kivizsgálására, hogy jogszerű volt-e a kistigrisek elpusztítása.

Peter Höffken aktivista szerint arra törekednek, hogy megtörjék „a tenyésztés és öldöklés ördögi körét”. „A tenyésztési programok azonnali leállítását követeljük, mivel a szibériai tigriseknek semmi keresnivalójuk Lipcsében” – tette hozzá.

Nem az első eset mostanság

Az utóbbi időben több európai állatkert is viták középpontjába került, így például a nürnbergi vadaspark is, ahol helyhiány miatt elpusztítottak 12 egészséges páviánt nemrég. Az állatkert igazgatója később halálos fenyegetéseket is kapott emiatt.

A dániai Aalborg állatkertje pedig azzal a felhívással váltott ki indulatokat, hogy közölték: szívesen fogadnak feleslegessé vált, kiöregedett állatokat – lovakat, csirkéket, nyulakat, tengerimalacokat – adományként, hogy ragadozóinak a természetes táplálékukhoz jobban hasonlító eledelt biztosíthasson.

De a fenti esetektől függetlenül is viszonylag sok állatvédelmi incidens jutott a júliusi hónapra: többek közt egy elszabadult oroszlánról, egy kilőtt „sorozatgyilkos” barnamedvéről, és egy gondozót ölő tigrisről is lehetett olvasni a hírek közt.

A kiemelt kép illusztráció: Szonja, a négyhetes nőstény tigris a lajosmizsei Magán Zoo Állat- és Szabadidőparkban 2016. szeptember 20-án (Fotó: MTI Fotó: Ujvári Sándor)