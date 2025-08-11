Nyoma veszett 150 ezer illegális bevándorlónak az Egyesült Királyságban

Nagy-Britanniának az Európai Unióból való 2019-es távozását követő években – annak ellenére, hogy többek között az illegális migráció és a külföldi, elsősorban lengyel és román munkavállalóknak különböző kulcságazatokban való nagyszámú jelenléte miatt távozott az szigetország az Unióból – jelentősen megugrott az országba érkező migránsoknak a száma.

Bár a Brexit utáni első három évben is sokan érkeztek az Egyesült Királyságba, a bevándorlók száma 2022-től fogva nőtt meg jelentősen, amikor Boris Johnson akkori miniszterelnök – korábbi ígéretét megszegve – 2022-ben lazított a bevándorlási szabályokon, amikor módosították a szakmunkások kategóriáját és a szociális szférában dolgozók körével bővítették.

Ennek köszönhetően több mint 154 ezren kaptak ötéves tartózkodási engedélyt Nagy-Britanniában.

Ez annak tudható be, hogy a legtöbb bevándorló – a Breitbart ezen a ponton idézi a Telegrapht – valószínűleg szociális munkások családtagjaként érkezett. A lazítást követő évben betiltották a láncmigrációt ebben a kategóriában, ezt követően pedig a vízumok száma tízszeresére csökkent, így a 2023-as 107 772-ről mindössze 9539-ra csökkent a kiadott vízumok száma 2024-re.

A munkáspárti Keir Starmer vezette kormány szociális ügyekért felelős minisztere, Stephen Kinnock ezzel kapcsolatban most úgy nyilatkozott, hogy tárcája „nem rendelkezik olyan adatokkal, amelyek közvetlenül összekapcsolják a vízum státuszát a felnőtt szociális ellátásban való folyamatos foglalkoztatással vagy az Egyesült Királyságban való tartózkodással az idő múlásával” – írja a Breitbart.

A brit kormány ezzel elismerte, hogy semmit sem tud annak a több mint 154 ezer bevándorlónak a hollétéről, akiket a Brexit utáni években engedtek be Nagy-Britanniába.

A Breitbart szerint nem ez az első alkalom, hogy a kormány kénytelen beismerni, hogy elvesztette a fonalat az országban élő jelentős számú külföldi felett, a brit Nemzeti Ellenőrzési Hivatal 2020-as jelentése pedig akkoriban elismerte, hogy a kormánynak „fogalma sem volt” arról, hogy hány illegális bevándorló él Nagy-Britanniában.

