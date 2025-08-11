Izrael likvidálta a Hamász egyik katonai vezetőjét, aki „újságírói álarc mögé bújt”

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) likvidálták az újságíró Anas al-Sarifet, a Hamász terrorszervezet tagját Gázavárosban. Al-Sarif a Hamász egy csoportjának vezetőjeként tevékenykedett, és rakétatámadások megtervezésében vett részt.

Az IDF megerősítette a likvidálás tényét, és közölte, hogy al-Sarif az „al-Dzsazíra újságírói álarca mögé bújva” működött, és a Hamász parancsnokaként rakétatámadások tervezéséért felelt izraeli civilek és katonák ellen – számolt be róla az Israel Hayom.

Az IDF szerint a múltban Gázában lefoglalt titkosszolgálati anyagok és számos dokumentum alátámasztotta al-Sarif Hamászban betöltött szerepét, annak ellenére, hogy az Al Jazeera megpróbált eltávolodni terroristatevékenységeitől.

Ezek a dokumentumok személyzeti névjegyzékeket, terroristaképzési kurzusok listáit, telefonkönyveket és fizetési nyilvántartásokat tartalmaztak, amelyek bizonyították al-Sarif operatív szerepét a Hamászban és beilleszkedését a Katarban működő hálózatba.

Palesztin források szerint a légicsapásban összesen öt ember vesztette életét, akik mind Al Jazeera újságírói vagy fotósai voltak.

Az IDF korábban azonosította az 1996-ban született al-Sarifet, aki 2013 óta volt tapasztalt Hamász-tag. Az East Jabaliya zászlóaljhoz tartozott, tagja volt a Hamász elit Nukhba egységének, valamint parancsnoki pozíciót töltött be a szervezet különleges műveleti egységében.

Kapcsolódó tartalom Benjamin Netanjahu: Polgári közigazgatás váltja fel a Hamász uralmát a háború utáni Gázában

Kiemelt kép: Anas al-Sarif (Forrás: X.com)