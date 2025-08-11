Hatvanhat év után találták meg egy Antarktiszon elhunyt brit kutató maradványait

Egy 66 évvel ezelőtt az Antarktiszon elhunyt brit meteorológus maradványait fedezték fel egy olvadó gleccserben – közölte hétfőn a brit antarktiszi kutatóprogram (British Antarctic Survey, BAS).

Dennis „Tink” Bell 1959. július 26-án, 25 évesen halt meg, amikor beleesett egy gleccserhasadékba az Admiralty-öbölben, a György király-szigeten. A Henryk Arctowski lengyel kutatóbázis csapata idén január 19-én találta meg a maradványokat a visszahúzódó gleccser által feltárt sziklák között. A csonttöredékeket a David Attenborough nevét viselő királyi kutatóhajón szállították a Falkland-szigetekre, ahol átadták azokat Malcolm Simmonsnak, a Brit antarktiszi terület halottkémjének, aki Stanleyből Londonba juttatta el a maradványokat. A londoni King’s College-ban végzett DNS-vizsgálat végül egyezést mutatott a maradványok és Bell öccsének, Davidnek, valamint húgának, Valerie Kellynek a mintái között.

„Amikor értesítettek minket, hogy Dennis testvérünket 66 év után megtalálták, megdöbbentünk és elámultunk”

– mondta David Bell, aki jelenleg Ausztráliában él.

Dennis „Tink” Bellt rádiósnak képezték ki a Brit Királyi Légierőnél, majd meteorológusként az Admiralty-öbölben lévő brit kutatóbázison kezdett dolgozni. 1959. július 26-án Bell és három kollégája két kutyaszánnal elhagyták a bázist, hogy megmásszák a gleccsert, és felméréseket, valamint geológiai munkákat végezzenek. A puha hó azonban megnehezítette a felfelé vezető utat, a kutyák pedig elfáradtak. Bell hozzájuk indult a sílécei nélkül, amikor elnyelte a hó.

Kollégája, Jeff Stokes először egy kötéllel próbálta kihúzni a lyukból, amit Bell az övére kötött, de az a hasadék pereménél elszakadt, az újabb esés után pedig már nem reagált társa hívására. Később újra megpróbálták megtalálni, sikertelenül.

„Dennis volt a legidősebb testvér a családban, nekem a hősöm volt, mivel úgy tűnt, mindenhez ért, benzinmotorok szerelésétől a fényképezésig” – mondta David Bell.

A Bell maradványait feltáró lengyel expedíció több mint 200 személyes tárgyat is talált, köztük rádióberendezések részeit, egy elemlámpát, síbotokat, egy gravírozott Erguel karórát, egy svéd Mora kést és egy ebonit pipaszárat.

