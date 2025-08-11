Game over: valószínűleg megpecsételődött András herceg sorsa egy újabb botránykönyv miatt

Bár jogi értelemben 2022-ben pont került András herceg pedofilbotrányára, a brit királyi család tagja a mai napig nem tudta magáról lemosni magáról az ügyet. Most pedig úgy fest, hogy egy új könyv végleg megpecsételi a sorsát, miután az írásból további részletek derültek ki a herceg életéről és arról, hogy miként is keveredhetett bele a botrányba. Mindezek tükrében nem valószínű, hogy a herceget a jövőben ismét hivatalos feladattal bíznák meg a királyi család képviseletében.

András herceg 2022-ben egyezett meg azzal a nővel – az azóta elhunyt Virginia Giuffre-vel – aki azt állította róla, hogy Jeffrey Epstein közvetítésével a herceggel való szexuális aktusra kényszerítették, amikor még 18 év alatti volt. Az ügyben végül peren kívül egyeztek meg, és a megállapodás értelmében András herceg kártérítést fizetett Giuffre alapítványának és sajnálatát fejezte ki az Epsteinnel való korábbi kapcsolata miatt (noha szó szerint nem ismerte be a nő vádjait, és bocsánatot sem kért tőle).

Ezen előzmények után jelenik meg augusztus 14-én az Egyesült Királyságban egy új könyv András herceg életéről Andrew Lownie történész-írótól, azzal a címmel, hogy Entitled: The Rise and Fall of the House of York (szabad fordításban ez nagyjából úgy hangzik: Feljogosítva: a York-ház felemelkedése és bukása. A némiképp talán túlzó cím arra utal, hogy az egész életét privilégiumok közt töltő András herceg botrányai az egész királyi családot magukkal húzhatják a mélybe).

A könyvből a Daily Mail már a múlt héten közölt bizonyos részleteket, és a BBC szerint

„rendkívül előnytelen” képet fest a hercegről a több mint 450 oldalas írás, amely kis túlzással András pénzügyi és szexuális botrányaival van tele.

Andrew Lownie (akinek egy korábbi életrajzi könyve a rövid ideig uralkodó brit király, VIII. Edward megítélését is átformálta, miután feltárta, hogy az egykori uralkodó milyen mértékig szimpatizált a nácikkal) könyve szerint András addig próbálta leplezni a Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatát, ameddig csak tudta. A szerző – aki rengeteg, a herceget ismerő forrással beszélgetett a könyv írása közben – sok olyan anekdotát közölt, amelyek tovább árnyalták a képet a herceg eddig ismert tevékenységeivel kapcsolatban is .

Ezek közt akad még néhány olyan is, amelyek pozitív színben tüntetik fel a herceget.

A többségük viszont arról árulkodik, hogy a herceg faragatlan, arrogáns, önző, nincs megfelelő önismerete, és gyakorlatilag a szexuális vágyai irányították őt a rengeteg rövidtávú romantikus kalandja során, amikbe belekeveredett.

A beszámolók szerint gyakran káromkodott és sértegette a személyzetet, és valakit „gyengeelméjűnek” nevezett azért, mert egy alkalommal nem használta a királynő teljes címét. Mindeközben a herceg a lehető legnagyobb mértékben kihasználta privilegizált helyzetét: például biztonsági őröket küldözgetett az elütött golflabdái összegyűjtésére, vagy olyan könnyedséggel bérelt magángépeket, mint ahogy valaki taxit hív egy éjszakai kiruccanás alatt.

Emellett a könyv szerint a herceg egy embert azért rúgatott ki, mert nejlon nyakkendőt viselt, egy másikat pedig azért, mert anyajegy volt az arcán. Azok a diplomaták pedig, akiknek ügyét a hercegnek kellett volna előmozdítania (a királyi családban betöltött tisztségéből kifolyólag), a sok baklövése miatt „Őfelsége, a bohóc” becenevet adták neki a háta mögött.

Az Epstein-szál

A könyv interjúalanyai között szereplő párizsi újságíró, Peter Allen szerint a herceg problémáinak nagy része a „karakterhibáira” vezethető vissza. „Mindenféle kiváltságban részesült az egész élete alatt, miközben nagyon rossz ítélőképességet tanúsított és rendkívül kompromittáló helyzetekbe keveredett” – összegezte véleményét. Az írásban a szerző részletesen kitért arra is, hogy a hercegnek mennyire rosszul sült el minden pénzkereső vállalkozása, és hogy mindig rossz emberekkel kerül kapcsolatba, líbiai fegyverkereskedőktől kezdve diktátorok rokonain át egészen egy kínai kémig.

Egyik, a haditengerészetnél szolgáló egykori kollégája azt mondta róla, hogy kezdetben „éretlen, kiváltságos, privilegizált” személynek tartotta, de ahogy jobban megismerte, azt látta rajta, hogy „magányos és bizonytalan”, és nem tudja, hogyan illeszkedjen be mások közé, ezért „rossz barátokat” szerzett magának.

E „rossz barátok” közül a legismertebb Jeffrey Epstein, akivel a könyv szerint már a ’90-es évek elején is kapcsolata volt András hercegnek – vagyis korábban, mint ahogy azt eddig feltételezni lehetett.

A könyv kiemeli a kapcsolatuk kiegyensúlyozatlan jellegét is: András egyik barátja úgy írja le a herceg és Epstein kapcsolatát, mint „egy csörgőkígyó és egy egér együttélését egy akváriumban”. Andrew Lownie szerint Epstein mocskos és visszaélésekkel teli világa, ahol a könnyű pénz és szexuális kizsákmányolás keveredett, végső soron egyfajta zsarolási művelet volt, amivel sok hatalmas embert kezében tarthatott, köztük Andrást is.

Lownie forrásai egyébként kétségbe vonták, hogy Epstein biztosan öngyilkos lett-e, és megkérdőjelezték az ezzel kapcsolatos orvosi bizonyítékokat, valamint szóvá tették azokat a sorozatos felügyeleti hiányosságokat, amelyek Epstein börtönében jellemzőek voltak, és árulkodó jelek lehetnek.

Sokak szerint ezek után már nincs visszatérés

András herceget még a bírósági ügye alatt fosztotta meg édesanyja, II. Erzsébet királynő a királyi családban betöltött hivatalos tisztségeitől, és ezeket a Virginia Giuffre-vel való megegyezés után sem állították helyre. A könyv szerint a kegyvesztett herceg most a lovagláson és golfozáson kívül azzal tölti az idejét, hogy bezárkózva repülési videókat néz és krimiket olvas.

Andrew Lownie életrajzi könyve már most, az előrendelések alapján is a bestsellerlisták élén áll, és Richard Palmer, a királyi családdal foglalkozó szakértő szerint az írás nehéz, aktuális kérdéseket vet fel. „Andrást ismét a Jeffrey Epstein-botrány középpontjába helyezi, egy olyan időszakban, amikor Donald Trumpnak komoly kérdésekkel kell szembenéznie a néhai pedofil barátjával kapcsolatban” – mondta Palmer, hozzátéve:

„Ez egy olyan botrány, amely nem fog eltűnni a királyi család életéből, annak ellenére, hogy megpróbáltak távolságot tartani Andrástól.”

„Ez a könyv úgy tűnik, hogy megpecsételi András sorsát, ha valaha is reménykedett abban, hogy hivatalosan visszahelyezik a királyi családba” – mondta egy másik szakértő, Pauline Maclaran. Hozzáfűzte: „A közvélemény szerintem egyértelmű lépéseket fog várni a királytól”, különösen amiatt, hogy a könyv újra feleleveníti András kapcsolatát Epsteinnel.

Ed Owens történész mindeközben arra hívta fel a figyelmet: hiába telt el majdnem hat év azóta, hogy András herceg egy botrányos interjút adott a BBC-nek, de még mindig „rossz okokból” kifolyólag szerepel a hírekben. „Ez nem jó a monarchiának” – mondta, megjegyezve azért, hogy Károly király és Vilmos herceg igyekeztek ugyan korlátozni azt a kárt, amit András okozhat a brit uralkodói család intézményének.

Mindezek mellett a Sky News-nak nyilatkozott a könyv írója is, aki elmondta: úgy tudja, hogy András herceget nagyon zavarja, hogy már nincs hivatalos tisztsége a királyi családban, mert erre alapozta az egész identitását. Andrew Lomnie arról is beszámolt, hogy hiába keresett meg több brit minisztériumot azért, hogy többet tudhasson meg a herceg gyanús ügyleteiről és korábbi hivatalos szerepvállalásának részleteiről, rendre azt a választ kapta, hogy nem tudnak segíteni neki. Állítása szerint „a biztonsági okokat, a költségeket és a munkaidőt, az adatvédelmet”, valamint azt hozták fel kifogásként vele szemben, hogy a kérdései túl általánosak. Az író azonban úgy véli, hogy végső soron a királyi családnak is érdeke lenne az, hogy biztosítsák az átláthatóságot András herceg zűrös ügyeivel kapcsolatban, ha szeretnék megőrizni a közvélemény bizalmát a jövőben.

Kiemelt kép: 2018. november 26-án Adelaide-ben készített kép András yorki hercegről. Az 59 éves András herceg 2019. november 20-án bejelentette, hogy „belátható időre” visszavonul közéleti tevékenységétől egy botrányos interjú után. A hercegről évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein amerikai üzletemberrel, aki a börtönt is megjárta fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt. MTI/EPA/AAP/David Mariuz.