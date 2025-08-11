Földrengés rázta meg Törökországot, egy ember életét vesztette

Egy ember meghalt Törökországban, miután vasárnap este 6,1-es erősségű földrengés rázta meg a nyugat-északnyugati Balikesir tartományt.

Az ország belügyminisztere szerint egy 81 éves asszony hunyt el röviddel azután, hogy kihúzták a romok alól a Sindirgi városában, amely a rengés epicentruma volt.

A rengések következtében tizenhat épület omlott össze, és 29 ember megsérült.

Törökország katasztrófakezelő ügynöksége közölte, hogy a rengést helyi idő szerint körülbelül 19:53-kor regisztrálták, és még Isztambulban is érezni lehetett – írja a BBC.

Erdogan elnök nyilatkozatot adott ki, amelyben mielőbbi felépülést kívánt a károsultaknak, és kijelentette, hogy minden helyreállítási munkát figyelemmel kísérnek.

„Isten óvja meg országunkat mindenféle katasztrófától” – írta az X közösségi oldalon.

A mentési és keresési műveletek mostanra befejeződtek, és a belügyminiszter szerint nincs további súlyos káresemény vagy áldozat. A Sindirgiből készült képek azonban teljesen lerombolt nagy épületeket, valamint magasra tornyosuló, összegabalyodott fém- és törmelékhalmokat mutatnak.

Törökország három nagy tektonikus lemez találkozásánál fekszik, emiatt gyakoriak a földrengések.

2023 februárjában több mint 50 000 ember vesztette életét, amikor egy 7,8-as erősségű földrengés pusztított az ország délkeleti régiójában.

Szíriában, a szomszédos országban további 5000 halálos áldozatot követelt a katasztrófa.

A rengés óta több mint két év telt el, de még mindig százezrek élnek elhelyezés nélkül.

A kiemelt kép illusztráció