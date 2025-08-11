Észak-Korea fenyegetve érzi magát, ezért válaszlépéseket ígért

Észak-Korea „közvetlen katonai provokációnak” nevezte a dél-koreai és amerikai hadsereg által tervezett nagyszabású közös hadgyakorlatot, és ellenlépésekkel fenyegetett, annak ellenére, hogy Szöul új vezetése alatt eddig a határ mindkét oldalán a feszültség enyhülésének jelei mutatkoztak.

Észak-Korea védelmi minisztere, No Kvang Cshol kijelentette, hogy a hadsereg „abszolút küldetése” a nemzetbiztonság megvédése a Dél-Korea és az Egyesült Államok által tervezett, 11 napos nagyszabású hadgyakorlat ellen, amely szerinte valós és veszélyes fenyegetést jelent.

„A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság fegyveres erői teljes körűen és határozottan fel fognak lépni az Egyesült Államok és Dél-Korea hadgyakorlataival szemben, és szigorúan érvényesíteni fogják szuverén jogukat”

– mondta No hétfőn az állami KCNA hírügynökség által kiadott nyilatkozatában.

No szerint a hadgyakorlat, amelyet fenyegetések elleni védekezés ürügyén rendeznek, újabb bizonyítéka annak, hogy a két ország konfrontáló szándékkal cselekszik, ami fokozza az ellenségeskedést és tovább destabilizálja a regionális biztonságot – írja a Reuters.

Észak-Korea rendszeresen elítéli a Dél Korea és az Egyesült Államok hadgyakorlatait, korábban néhány ilyen műveletet „a nukleáris háború főpróbájának” nevezve a Koreai-félszigeten, miközben Phenjan is számos rakétakísérletet és éleslövészeti tüzérségi gyakorlatot hajtott végre. Dél-Korea és az Egyesült Államok múlt héten jelentették be, hogy az éves gyakorlat augusztus 18-án kezdődik, célja pedig a parancsnoki irányítás és a csapatmozgósítás tesztelése egy továbbfejlesztett biztonsági stratégia keretében, Észak-Korea fokozott nukleáris hadviselési fenyegetésére reagálva.

Azonban a szövetségesek közölték, hogy a terepgyakorlat fő részét elhalasztják, és jövő hónapban, külön tartják meg, az időjárási körülményekre hivatkozva. A halasztást széles körben úgy értelmezték, hogy azt a liberális dél-koreai elnök, Li Dzse Mjong kezdeményezte – aki júniusban előrehozott választáson nyert –, hogy enyhítse a feszültséget Phenjannal.

A két Korea közötti kapcsolat az elmúlt évek egyik legellenségesebb szintjére süllyedtek, mivel az északiak folytatták a nukleáris csapásmérő képesség fejlesztését, és jelentősen erősítették katonai kapcsolataikat Oroszországgal.

Bár Phenjan nyilvánosan visszautasította Li és Washington újabb párbeszédre irányuló kezdeményezését, olyan lépéseket tett, amelyeket sokan a dél-koreai feszültségcsökkentő intézkedések viszonzásaként értelmeztek.

Kiemelt kép: A KCNA észak-koreai állami hírügynökség képén hadgyakorlaton vesznek részt észak-koreai katonák egy nem megnevezett helyszínen 2025. május 13-án (Fotó: MTI/EPA/KCNA/KCNA)