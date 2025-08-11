Életveszélyes mutatvány: gyorsvonat oldalán utazott egy férfi Bécsben

Egy férfi túlélte, hogy az osztrák nagysebességű vonat külsejébe kapaszkodva utazott – közölte az osztrák állami vasúttársaság.

Szombaton egy férfi a vonat külsejébe kapaszkodott Sankt Pöltennél, Bécstől nyugatra – mondta Herbert Hofer, a vasúttársaság szóvivője –, majd egy vészmegállás után felvették a fedélzetre – írja az RTE.

„Ez felelőtlenség, az ilyesminek általában halál a vége. Ilyenkor nem csak magadat sodrod veszélybe: ha a vonat alá kerülsz, akkor mentők, rendőrök és tűzoltók érkeznek” ” – mondta. Az osztrák Heute bulvárlap egy fedélzeten utazó utast idézett, aki szerint a férfi két kocsi közötti résbe ugrott, miután a vonat elindult.

A férfi kihasználta az állomáson való megállást, hogy cigarettázzon a peronon. Nem sokkal később pedig az ablakokon kezdett dörömbölni, hogy felhívja magára a figyelmet. Ekkor a vonatvezető működésbe hozta a vészféket, majd a személyzet felvette a férfit a fedélzetre.

Egy utas elmondása szerint a vezető „alaposan leteremtette”. A férfi egy 24 éves algériai állampolgár, akit a rendőrség kísért el, miután a vonat megérkezett a bécsi pályaudvarra. Hasonló eset történt januárban, amikor egy 40 éves magyar férfi szintén túlélte, hogy 32 kilométeren át egy nagysebességű német vonat külsejébe kapaszkodva utazott.

Kapcsolódó tartalom Maga alá gyűrt egy személyautót egy vonat Budapest határában A történtek miatt az érintett szakaszra a vasúttársaság átmenetileg teljes vágányzárat rendelt el.

Kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)