A NATO főtitkára szerint elkerülhetetlen, hogy Oroszország ukrán területeket tartson meg

A NATO-főtitkár, Mark Rutte szerint elkerülhetetlen lehet, hogy egy békefolyamat során Oroszország megtartsa az irányítást bizonyos ukrán területek felett. Mondta mindezt azelőtt, hogy az EU külügyminiszterei hétfőn rendkívüli ülést tartanak.

„Tudomásul kell vennünk, hogy jelenleg Oroszország ellenőrzi Ukrajna területének egy részét” – mondta Rutte az ABC Newsnak. A tűzszünet után felmerül a kérdés, hogy mi fog történni a területi kérdésekben és az Ukrajnának nyújtott esetleges biztonsági garanciák tekintetében. A NATO-főtitkár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna szuverén állam, amely maga határozza meg geopolitikai jövőjét – írja a német Welt.

Mint ismert, pénteken Trump és Putyin az amerikai Alaszkában tárgyalnak egy esetleges békefolyamatról a már több mint három és fél éve tartó orosz–ukrán háborúban. „Területi kérdésekben fontos különbséget tenni a de facto és a de jure elismerés között” – mondta Rutte. A de facto a gyakorlatban fennálló, tényleges állapotot jelenti, míg a de jure a jogilag elismert, hivatalos státuszt.

Egy esetleges megállapodás kikötheti például, hogy Oroszország de facto ellenőrzése alatt tart bizonyos területeket anélkül, hogy ezt az ellenőrzést jogilag elfogadnák.

Példaként említette a Nyugat évtizedek óta tartó hozzáállását a balti államok szovjet megszállásához.

Vége Ukrajna támogatásának

Az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance megerősítette, hogy az USA pénzügyileg ki akar lépni Ukrajna támogatásából az orosz agresszió elleni védekezésben. Donald Trump elnök és ő is azon a véleményen vannak, hogy

„az Egyesült Államok befejezte Ukrajna háborús finanszírozását”

– mondta Vance a Fox Newsnak adott interjúban, amelyet néhány nappal korábban vettek fel.

„Szeretnének békés megoldást találni és véget vetni a halálnak” – mondta Vance a két államfőről, majd hozzátette: „Az amerikaiak belefáradtak abba, hogy továbbra is erre a konfliktusra költsék adójukat”. Az alelnök egyúttal megismételte a Trump-kormány álláspontját, amely szerint az európaiak felelősek elsősorban ezért a konfliktusért, hiszen az „közvetlenül a küszöbük előtt zajlik”.

„Ha nekik fontos a megoldás, akkor aktívabban és jelentősebben kellene részt venniük a finanszírozásban, például azzal, hogy fegyvereket vásárolnak amerikai gyártóktól Ukrajna számára. De mi ezt már nem fogjuk finanszírozni”

– hangsúlyozta Vance.

Putyin tesztje

A találkozó előtt hétfőn az EU külügyminiszterei rendkívüli ülést tartanak. Az EU külügyi vezetője, Kaja Kallas közölte, hogy Európa alapvető érdekei vannak kockán. Mark Rutte dicsérte Trump erőfeszítéseit, és úgy nyilatkozott, hogy ez a találkozó teszt lehet arra, mennyire komoly Putyin a háború befejezésének szándékában. Úgy vélte, fontos lépés lehet a szélesebb körű tárgyalások felé.

Volodimir Zelenszkij eddig nem kapott meghívót Alaszkába. Az ukrán elnök ggódik, akárcsak a nyugati partnerek, hogy ott a döntések az ő beleegyezése nélkül születhetnek meg. Zelenszkij nemrégiben közvetetten jelezte, hogy nem fogadja el Trump által felvetett területcsere lehetőségét.

Kiemelt kép: Mark Rutte NATO-főtitkár sajtóértekezletet tart a NATO-tagországok kétnapos csúcsértekezletének második napi ülése után Hágában 2025. június 25-én (Fotó: MTI/EPA/ANP/Robin Van Lonkhuijsen)