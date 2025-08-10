Szerető gazdira és biztonságos otthonra talált Petunia, a világ legcsúnyább kutyája

Pénteken a kaliforniai Sonoma County Fairen hirdették ki a világ legcsúnyább kutyája verseny idei győztesét. Az örökbefogadást népszerűsítő verseny nem a hibátlan küllemet díjazza, hanem a tökéletlenségeket – írja a New York Times.
Petunia, a rescue dog from California, captured the title of “World’s Ugliest Dog” at the 2025 contest in Sonoma-Marin Fair, showcasing the beauty in imperfection and advocating for animal adoption alongside her owner Shannon Nyman. pic.twitter.com/POojPLJxcN
— Nyra Kraal (@NyraKraal) August 10, 2025
A világ legcsúnyább kutyájának a gazdája 5000 dollárral gazdagodott, és az NBC televízió Today című reggeli műsorában is bemutatkozhat majd.
Az egyesült államokbeli Oregon államból, Eugene-ból érkező kutyusnak keserves a múltja.
Petunia egy Las Vegas-i szaporítónál élt embertelen körülmények között,
mielőtt az oregoni Luvable Dog Rescue állatmentői kiszabadították onnan. Petunia számára az igazi győzelem az, hogy
végre szerető gazdira és biztonságos otthonra talált.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: A gyõztes Petunia, egy francia bulldog keverék a gazdája, Shannon Nyman karján a kutyacsúnyasági világbajnokságon a kaliforniai Santa Rosában 2025. augusztus 8-án.
MTI/EPA/John G. Mabanglo