Szerető gazdira és biztonságos otthonra talált Petunia, a világ legcsúnyább kutyája

Petunia, a kétéves, szőrtelen angol–francia buldogkeverék kapta idén a „világ legcsúnyább kutyája” címet a kaliforniai Santa Rosában. A győztes eb gazdája 5000 dollárt nyert és szereplési lehetőséget kapott egy népszerű amerikai tévécsatorna reggeli műsorában.

Pénteken a kaliforniai Sonoma County Fairen hirdették ki a világ legcsúnyább kutyája verseny idei győztesét. Az örökbefogadást népszerűsítő verseny nem a hibátlan küllemet díjazza, hanem a tökéletlenségeket – írja a New York Times.

Petunia, a rescue dog from California, captured the title of “World’s Ugliest Dog” at the 2025 contest in Sonoma-Marin Fair, showcasing the beauty in imperfection and advocating for animal adoption alongside her owner Shannon Nyman. pic.twitter.com/POojPLJxcN — Nyra Kraal (@NyraKraal) August 10, 2025

A világ legcsúnyább kutyájának a gazdája 5000 dollárral gazdagodott, és az NBC televízió Today című reggeli műsorában is bemutatkozhat majd.

Az egyesült államokbeli Oregon államból, Eugene-ból érkező kutyusnak keserves a múltja.

Petunia egy Las Vegas-i szaporítónál élt embertelen körülmények között,

mielőtt az oregoni Luvable Dog Rescue állatmentői kiszabadították onnan. Petunia számára az igazi győzelem az, hogy

végre szerető gazdira és biztonságos otthonra talált.

Kiemelt kép: A gyõztes Petunia, egy francia bulldog keverék a gazdája, Shannon Nyman karján a kutyacsúnyasági világbajnokságon a kaliforniai Santa Rosában 2025. augusztus 8-án.

MTI/EPA/John G. Mabanglo