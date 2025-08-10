Nem lehet erőszakkal megváltoztatni az országhatárokat, figyelmeztet a cseh külügyminiszter

Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Csehország békét akar Ukrajnában, de annak formájával elsősorban Ukrajnának kell egyetértenie – írta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter az X hálózaton szombatról vasárnapra virradó éjszaka megjelent bejegyzésében.

A cseh diplomácia vezetője a jövő péntekre Alaszkába tervezett amerikai-orosz elnöki találkozóval kapcsolatos hírekre reagált. „Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin nem győzte le Ukrajnát sem három nap, sem három év alatt. A tárgyalásokra Ukrajna támogatása, a szankciók és az ukrán bátorság kényszerítette" – mutatott rá Jan Lipavsky. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának továbbra is szabad országnak kell maradnia. „Az államhatárokat sem nyomással, sem zsarolással nem lehet mozgatni. Arról, hogy ki lesz az Európai Unió és a NATO tagja,az adott ország polgárai döntenek, nem Vlagyimir Putyin. Csehország békét akar, de annak formájával mindig elsősorban Ukrajnának kell egyetértenie" – húzta alá a cseh külügyminiszter. Kiemelt kép: Jan Lipavsky cseh külügyminiszter – MTI/EPA/Erdem Sahin