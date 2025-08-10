Négy frontszakaszon is offenzívában az orosz hadsereg

A hat ukrajnai frontszakasz közül négyben előre nyomul az orosz hadsereg – közölte a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1370 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel egy katonai szállításokra használt vasúti csomópontot Dnyipropetrovszk megyében, valamint nagy hatótávolságú pilótanélküli légijárművek raktárjait, 15 lőszer-, illetve anyagi-műszaki raktárt, három harckocsit, 12 egyéb páncélozott harcjárművet, két Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, HIMARS sorozatvetők hat rakétáját, három irányított légibombát, továbbá 121 drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A belgorodi régióból három, a szaratoviból pedig egy civil halálát jelentették.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata által készített képen ukrán katonák egy 152 mm-es önjáró löveggel tüzelnek orosz állásokat a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvõ Csasziv Jar közelében húzódó frontvonalnál (MTI/EPA/Ukrán hadsereg 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata)