Megöltek egy iráni rendőrt vasárnap, amikor dzsihadisták megostromoltak egy helyi kapitányságot

Dzsihadisták támadásában meghalt egy rendőr Irán délkeleti részén – jelentette vasárnap a rendőrségre hivatkozva a helyi média, hozzátéve, hogy az összecsapásban három támadó is meghalt, kettőt pedig elfogtak.

A közlés szerint több terrorista megpróbált behatolni a rendőrkapitányságra a Szisztán-Beludzsisztán tartományban található településen. A támadókat

a pakisztáni székhelyű, Irán délkeleti részén aktív szunnita dzsihadista csoport, a Dzsais al-Adl (Igazság Hadserege) nevű beludzs szervezet tagjaiként azonosították.

Szisztán-Beludzsisztán, Irán egyik legkevésbé fejlett régiója, amely hosszú, átjárható határon osztozik Pakisztánnal és Afganisztánnal, rendszeresen színhelye összecsapásoknak az iráni biztonsági erők, a beludzs kisebbség lázadói, radikális szunnita csoportok, valamint kábítószer-kereskedők között.

Ez a tartomány a szunnita iszlámot gyakorló beludzs kisebbség jelentős részének ad otthont a síita többségű Iránban. Július 26-án hat ember halt meg a Dzsais al-Adl által elkövetett támadásban egy igazságügyi épület ellen ugyanebben a régióban. Tavaly októberben a rendfenntartó erők ellen intézett támadásban tíz rendőr vesztette életét.

