Ismét kitört Európa legnagyobb tűzhányója az Etna –VIDEÓ

Ismét kitört az Etna Szicílián, miközben katonákat is mozgósítottak vasárnap a Vezúv körül tomboló tüzek oltására.

Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna vasárnap kezdett el ismét lávát és hamut szórni. Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint fokozódott a föld alatti rengések intenzitása.

A cataniai nemzetközi repülőtér, ahol a nyári csúcsszezon miatt nagy a forgalom, egyelőre zavartalanul üzemel.

Időközben

az olasz kormány úgy döntött, hogy katonákat is bevet a Nápoly melletti Vezúv vulkán térségében tomboló tüzek megfékezésére,

valamint a gyújtogatók elleni fellépés érdekében.

🔵 #Napoli Le fiamme stanno distruggendo il #ParcoVesuvio. Il ministro per la Protezione Civile #Musumeci ha decretato la mobilitazione nazionale. L’origine del rogo sembra essere dolosa. Per adesso nessun pericolo per le abitazioni limitrofe#Vesuvio pic.twitter.com/0w34XnzSRO — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 10, 2025

A helyi sajtó szakértőkre hivatkozva arról cikkezett, hogy a szervezett bűnözéshez köthető gyújtogatók okozhatták a bozóttüzeket a térségben, hogy így nyerjenek földterületeket illegális szemétlerakókhoz.

Tűzoltók és önkéntesek százai küzdenek a lángokkal, kiterjedt szőlősök váltak tűz martalékává a Vezúv lejtőin.

Az olasz ügyészség gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. A bozóttüzek okozta füstöt még a világűrből is látni lehetett, műholdas felvételek, amelyek a Nápolyi-öböl felett terjengő, Vezúv egyik oldaláról terjengő füstöt mutatják, futótűzként terjedtek az interneten.

A tűz miatt jelenleg nem lehet felmenni a Vezúvra.

Kiemelt kép: Izzó lávát lövell ki az Etna tűzhányó Szicília szigetén, Fornazzóból nézve 2024. július 4-én éjjel. (Fotó: MTI/EPA/Orietta Scardino)