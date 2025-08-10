Futnak a vonat után: Európa is beleszólna az ukrajnai rendezésbe, mialatt a Trump-Putyin találkozó előkészületei már zajlanak

Donald Trump amerikai elnök pénteken Alaszkában találkozna Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárása érdekében. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij bevonásával akár háromoldalú csúcs is elképzelhető, de jelenleg kétoldalú megbeszélés van napirenden. Trump szerint a lehetséges megállapodás területek kölcsönös cseréjét tartalmazná, ami Ukrajna részéről jelentős területi engedményeket is jelenthetne – ezt Kijev és európai szövetségesei elutasítják. A lehetséges megállapodás részleteit még nem hozták nyilvánosságra, de

Trump szerint az egyezség egy „mindkét fél javát szolgáló területcserét” fog tartalmazni.

Európai vezetők (Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország, Egyesült Királyság, Finnország, valamint az Európai Bizottság) üdvözölték a béketörekvést, de hangsúlyozták: a megoldásnak védenie kell Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit, és nem lehet Ukrajna bevonása nélkül dönteni, valamint az oroszokra nehezedő nyomás fokozását javasolták.

„Meggyőződésünk, hogy a diplomáciai megoldásnak védenie kell Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit (…) az Ukrajna békéjéhez vezető utat nem lehet Ukrajna nélkül eldönteni”– áll a nyilatkozatban, egyúttal kijelentették: nem értenek egyet a határok erőszakos módosításával, valamint a jelenlegi arcvonalnak kell lennie a tárgyalási alapnak. Az európai ellenjavaslat szerint a tűzszünetnek meg kell előznie minden más lépést, és az esetleges területi cseréknek kölcsönöseknek kell lenniük, erős biztonsági garanciákkal.

Kapcsolódó tartalom Nagy-Britanniában tárgyal több nyugati ország kormányának képviselője az ukrajnai háborúról

Zelenszkij és stábja kitartanak amellett, hogy a frontvonal nem tekinthető határnak, és nem fogadnak el területi veszteséget. Andrij Jermák ukrán elnöki kabinetfőnök európai vezetőkkel és amerikai tisztviselőkkel folytatott tárgyalásokon elmondta, hogy Ukrajna hálás a konstruktív hozzáállásukért, ugyanakkor a frontvonal nem jelentheti a határvonalat. Ugyanezen a megbeszélésen részt vett JD Vance amerikai alelnök is, akinek köszönetet mondott a „megbízható béke” érdekében tett erőfeszítéseiért. „A tűzszünet szükséges, de a front vonal nem határ” – mondta Jermák az X-en, megismételve Kijev álláspontját, miszerint elutasít minden területi engedményt Oroszországnak.

A harcok jelenleg is intenzíven zajlanak, az orosz erők a keleti fronton lassan nyomulnak előre, de nagy áttörést nem értek el. Heves harcok dúlnak a több mint 1000 km hosszú frontvonalon Ukrajna keleti és déli részén, ahol

az orosz erők az ország területének körülbelül egyötödét ellenőrzik.

Az orosz erők nem ellenőrzik teljes mértékben a négy kelet-ukrajnai régió – Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon – területét, és Oroszország követelte, hogy Ukrajna vonja ki csapatait az általuk még ellenőrzött területekről, valamint Kijev szerint továbbra is képesek fenntartani kisebb harcállásokat az oroszországi Kurszk régióban. A politikai elemzők szerint a mostani béketörekvés reálisabbanak nevezték a korábbi kísérletekhez képesét, azonban végrehajtásával kapcsolatban komoly aggályaik vannak, valamint szerintük ez komoly veszélyeket jelenthet Ukrajnára nézve.

Kapcsolódó tartalom Terítékre kerül az Oroszország és Ukrajna közti területcsere is Putyin és Trump alaszkai találkozóján

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (b2) és Donald Trump amerikai elnök egy 2017-es felvételen (MTI/AP/Reuters pool/Jorge Silva)