Ed Sheerané a 17-es mezszám az Ipswich Townban

A világhírű angol énekes, zenész és szövegíró Ed Sheeran ismét megkapta a 17-es mezszámot az Ipswich Townnál – számolt be róla a másodosztályú labdarúgócsapat honlapja.

A négyszeres Grammy-díjas, 34 éves művész már korábban is kerettag volt, de az előző idényben, amikor az Ipswich a Premier League-ben játszott, az élvonal szabályai miatt nem regisztrálhatták, a csapat kiesését követően viszont újfent az övé lett a 17-es szám.

Ezzel a gesztussal kívánta viszonozni a klub, hogy az énekes-zenész az Ipswich ősszurkolójának számít, 1,4 százalékos arányban résztulajdonos, és 2021-től a fő mezszponzora is az együttesnek.

Ed Sheeran a jelen egyik legsikeresebb előadója, akinek stúdióalbumaiból több tízmillió példány kelt el világszerte. 2017 végén a Brit Birodalom Királyi Rendjével tüntették ki zenei és jótékonysági szolgálataiért.

Az angol futball másodvonalában szereplő Ipswich múltbéli legnagyobb sikereként 1962-ben megnyerte a nemzeti bajnokságot, 1978-ban első lett az FA Kupában, 1981-ben pedig az UEFA Kupában diadalmaskodott.

Kiemelt kép: Ed Sheeran angol énekes, dalszerzõ

MTI/EPA/Justin Lane