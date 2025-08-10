Dél-Korea hadseregét is megtizedeli a demográfiai krízis

Dél-Korea hadserege az elmúlt hat évben 20 százalékkal, 450 ezer főre csökkent, ami elsősorban a kötelező katonai szolgálatra alkalmas korú férfiak számának radikális apadásának tudható be a világ legalacsonyabb születési arányával rendelkező országban.

A katonai szolgálatra alkalmas férfiak számának drámai csökkenése a tisztek számának hiányát is okozza – jelenleg 21 ezer altiszt hiányzik –, és ha ez folytatódik, működési nehézségekhez vezethet – írták a védelmi minisztérium jelentésében, amelyet Csu Miai, a kormányzó Demokrata Párt parlamenti képviselője készített.

Dél-Korea hadserege a 2000-es évek eleje óta folyamatosan csökken, akkor még körülbelül 690 ezer katona teljesített szolgálatot. A csökkenés üteme a 2010-es évek végén gyorsult, 2019-ben körülbelül 563 ezer aktív katona és tiszt volt. A védelmi minisztérium legfrissebb, 2022-es becslése szerint Észak-Korea aktív katonai létszáma körülbelül 1,2 millió fő. A kormány adatai szerint 2019 és 2025 között a 20 éves férfiak száma 30 százalékkal, 230 ezerre csökkent. Ez az az életkor, amelyben a legtöbb olyan férfi van, aki megfelel az alkalmassági vizsgán, és bevonul a jelenlegi 18 hónapos szolgálatra.

A hadsereg a szolgálati idő lerövidítésének fő okaként a képességek javulását említette, amelyet az Egyesült Államokkal kötött katonai szövetség és a fegyverexportáló iparág fejlődése tett lehetővé.

Dél-Korea védelmi költségvetése 2025-ben több mint 43,9 milliárd amerikai dollár lesz, ami meghaladja Észak-Korea becsült gazdasági teljesítményét.

A minisztérium szerint azonban a hadseregből még mindig 50 ezer katona hiányzik ahhoz, hogy megfelelő védelmi készenlétet tudjon fenntartani. A tiszthelyettesi karból 21 ezer fő hiányzik.

Dél-Korea a világ egyik leggyorsabban öregedő társadalma, és 2024-ben a világ legalacsonyabb születési rátáját mutatta fel (0,75), ami azt jelenti, hogy egy nő reproduktív élete során átlagosan ennyi gyermeket szül.

A kormány előrejelzése szerint a népesség, amely 2020-ban elérte az 51,8 millió fős csúcsot, 2072-re 36,2 millióra csökken.

Kiemelt kép: Dél-koreai haditengerészek gyakorlatoznak az Észak-Koreával határos dél-koreai Jonpjong-szigeten

MTI/EPA/POOL/Dzson Hon Kjun