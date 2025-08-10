Benjamin Netanjahu: Polgári közigazgatás váltja fel a Hamász uralmát a háború utáni Gázában

Benjamin Netanjahu a vasárnapi sajtótájékoztatóján azt is közölte, hogy Gázát demilitarizálják, és biztonsági övezetet hoznak létre Izrael határán. A miniszterelnök azt mondta, tárgyalások folynak a Gázában még mindig lévő túszok kiszabadítására szolgáló „kreatív módszerek” kidolgozásáról, miközben a hadsereg egyre közelebb kerül a Hamászhoz.

Netanjahu hangsúlyozta, hogy

a polgári közigazgatásnak olyannak kell lennie, „amely nem terrorizmusra neveli gyermekeit, nem fizet terroristáknak, és nem indít terrortámadásokat Izrael ellen”.

Az izraeli miniszterelnök azzal indokolta hazája új védelmi hadműveletet Gázában, hogy a Hamász nem volt hajlandó letenni a fegyvert. „Izraelnek nincs más választása, mint befejezni a munkát és legyőzni a Hamászt” – mondta, és emlékeztetett arra is, hogy a Hamásznak még mindig több ezer fegyveres terroristája van Gázában, és megfogadta, hogy megismétli az október 7-i támadást. Ráadásul a Hamász leigázta polgárait, és ennek következtében a lakosok – a miniszterelnök szerint – könyörögtek Izraelnek és a világnak, hogy szabadítsák meg őket a terrorszervezet uralma alól.

Benjamin Netanjahu hangsúlyozta, hogy a kormány – a médiában megjelent „hamis állításokkal” ellentétben – azon dolgozik, hogy megakadályozza a humanitárius válságot a háborús övezetben.

„Izrael több mint 200 millió tonna segélyt engedett be” – emlékeztetett a miniszterelnök, aki bírálta a nemzetközi médiát,

azzal vádolva őket, hogy becsmérlik a zsidó népet és a zsidó államot, hasonlóan ahhoz, ahogyan a zsidó népet a középkorban és a holokauszt idején rágalmazták.

Az újságíróknak olyan, állítólagosan éhező gázai gyerekek fotóit mutatta be, akik állítása szerint mindannyian olyan eleve fennálló betegségekkel küzdöttek, amelyek megnehezítették a tápanyagok emésztését. Kiemelte a fogságban tartott Evyatar David fotóját, akit – állítása szerint – a Hamász szándékosan éheztet.

Kiábrándító, hogy a globális média és a világ nagy része bedőlt a Hamász hazugságainak,

miszerint Izrael népirtást követ el a palesztinok ellen – zárta sajtótájékoztatóját Benjamin Netanjahu.