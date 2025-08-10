Az észak-európai országok vezetői megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna támogatása mellett

Az Északi-Balti Nyolcak elnevezésű országcsoport tagjai – Lettország, Litvánia, Észtország, Svédország, Dánia, Izland, Norvégia és Finnország – vezetői vasárnap közös közleményben erősítették meg elkötelezettségüket Ukrajna támogatása mellett.

Állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy béke csak is az Oroszországi Föderációra gyakorolt folyamatos nyomással érhető el, hogy Moszkva véget vessen „illegális” háborújának. Kiemelték azt is, hogy

megerősítik a nemzetközi határok erővel való megváltoztatása tilalmának elvét. Hozzátették, hogy továbbra is fenn kívánják tartani a Moszkva elleni szankciókat.

Donald Trump amerikai elnök a tervek szerint augusztus 15-én Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy az ukrajnai konfliktus lezárásáról tárgyaljanak.

Donald Trump korábban utalt arra, hogy bármilyen békeszerződés „valószínűleg némi területcserét” fog magában foglalni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eddig elutasított minden olyan javaslatot, amely veszélyeztetné Ukrajna területi integritását, amit az ukrán alkotmány is tilt.

Kiemelt kép: Gitanas Nauseda litván elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja a NATO keleti szárnya országainak csúcstalálkozóján Vilniusban 2025. június 2-án. (Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins)