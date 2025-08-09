Műsorújság
Visszaindult négy űrhajós a Földre a Nemzetközi Űrállomásról

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.09. 09:23

| Szerző: hirado.hu
A NASA élő közvetítése szerint pénteken, öt hónap űrben töltött idő után elindult hazafelé a Nemzetközi Űrállomás (ISS) négy asztronautája.

A SpaceX űripari cég Crew Dragon típusú űrkapszulája várhatóan szombaton, 17 órányi utazás után ér földet, fedélzetén az amerikai Anne McClain és Nichole Ayers, a japán Onisi Takuja és az orosz Kirill Peszkov űrhajósokkal.

Augusztus 2-án már sikeresen megérkezett az ISS-re a helyükre álló újabb csapat: Zena Cardman és Mike Fincke amerikai, valamint Jui Kimija japán és Oleg Platonov orosz űrhajós a tervek szerint hat hónapot tölt majd az állomáson.

Feladatuk az ISS karbantartása, javítási munkálatok és tudományos kísérletek elvégzése lesz.

Kiemelt kép: Az amerikai ûrkutatási hivatal, a NASA és a SpaceX amerikai magánvállalat felvétele a Föld körül keringõ Nemzetközi Ûrállomáshoz dokkolt SpaceX Dragon ûrhajóról (j) a világûrben 2025. augusztus 2-án. A Falcon 9 hordozórakétával összekapcsolt ûrhajó július 31-én indult útnak a floridai Cape Canaveral Kennedy Ûrközpontjából, a fedélzetén két amerikai, egy orosz és egy japán ûrhajóssal.
MTI/AP/NASA/SpaceX

