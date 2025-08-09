Újabb ukrán települést foglaltak el az oroszok

Az orosz csapatok ellenőrzésük alá vonták az Ukrajna keleti, donyecki régiójában található Jablunivka falut – számolt be szombaton az orosz védelmi minisztérium.

Egy ukrán drón felrobbant a Belgorod megyében lévő Boriszovkában. Egy 19 éves fiú belehalt sérüléseibe a kórházban, és még egy másik férfi is megsérült – közölte Vjacseszlav Gladkov, a régió vezetője.

Az orosz védelmi tárca közlése szerint szombat délelőtt a légvédelem 44 ukrán drónt semmisített meg, ebből nyolcat a Krasznodari terület felett, hetet a tulai, ötöt a kalugai, négyet a brjanszki, négyet az orjoli, négyet a kurszki régióban, hármat Moszkva környékén, hármat a Krím, hármat Tatárföld, kettőt az Azovi-tenger felett és egyet Adigeföld területén.

A Krasznodari területen dróncsapások következtében több családi ház és egy iskola épülete rongálódott meg, de személyi sérülés nem történt – közölte Venjamin Kondratyev, a régió kormányzója. Pénteken dróntámadás veszélye miatt korlátozásokat vezettek be a szocsi és gelendzsiki repülőtereken. Szlavjanszk-na-Kubanyiban a hétvégre tervezett összes tömegrendezvényt lemondták drónveszély miatt.

Kiemelt kép: Orosz katona orosz zászlót lenget a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Csasziv Jar romos épületei között. Az orosz védelmi minisztérium bejelentette: július 31-én az orosz csapatok elfoglalták a várost. (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium)