Terítékre kerül az Oroszország és Ukrajna közti területcsere is Putyin és Trump alaszkai találkozóján

Donald Trump bejelentette, hogy augusztus 15-én találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozóra Alaszkában kerül sor, erről maga az amerikai elnök adott hírt Truth Social platformján.

A Kreml megerősítette a találkozót, és

Ugyanakkor továbbra sem világos, hogy sor kerül-e találkozóra Putyin és Volodimir Zelenszkij között. Az ukrán elnök többször is szorgalmazott egy ilyen találkozót, azonban Moszkva kijelentette, hogy először teljesíteni kell a szükséges feltételeket, azaz szakértői szintű megállapodásokat kell kötni az ukrajnai konfliktus békés rendezéséről. Trump pedig megerősítette, hogy egy ilyen találkozó nem előfeltétele a Putyinnal való tárgyalásának.

A legfontosabb, hogy az amerikai elnök elismerte:

elfogadhatónak tartja a földcserét bármilyen megállapodás részeként is.

A rendezést nagyon bonyolultnak nevezte, és hozzátette, hogy bizonyos területek visszakerülhetnek Ukrajnához, és bizonyos területek cseréje is megtörténik. „Bizonyos területcsere következik, mindkét fél javát szolgálva, de erről később fogunk beszélni” – fogalmazott az amerikai elnök. Úgy hiszem, hogy Putyin elnök békét akar és Zelenszkij is békét akar. Zelenszkij elnöknek meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni valamit, és azt hiszem, hogy keményen dolgozik ennek érdekében” – fejtette ki Donald Trump. Az elnök kérdésre válaszolva azt is kifejtette, hogy közel van a megállapodás, úgy vélte, ebben lehetett hatása az Indiára kiszabott büntetővámnak az oroszországi kőolaj-vásárlások miatt, de még nagyobb hatása volt annak, hogy „a NATO fellépett fegyverzetvásárlással”.

Donald Trump egyben azt a meggyőződését hangoztatta, hogy ha nem sikerült volna a lezárás felé lépni, akkor a világháborúvá válhatott volna a konfliktus.

Mindez ugyanakkor ellentmond annak, hogy Zelenszkij régóta hangsúlyozza: nem hajlandó átengedni ukrán területet Oroszországnak, viszont ragaszkodik az orosz csapatok kivonásához, és ahhoz, hogy Moszkva fizessen jóvátételt a 2022 februári invázió óta az országnak okozott pusztításért.

Washington korábban felajánlotta, hogy elismeri a Krímet orosz területként, cserébe Zaporizzsja és Herszon visszakerülne Ukrajnához.