Sebestyén József halála - Hankó Balázs lerótta kegyeletét az agyonvert magyar férfi sírjánál

Leróttuk kegyeletünket Sebestyén József sírjánál, aki a legdrágábbal, az életével fizetett azért, mert nem volt hajlandó fegyvert fogni a háborúban, akit kényszersorozás alatt agyonvertek - írta közösségi oldalán a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Hankó Balázs azt írta: „Az ő tragikus sorsa kiáltóan hívja fel a figyelmünket arra, hogy az erőszak soha nem lehet út, a háború pedig nem megoldás. Elfogadhatatlan és mélységesen emberellenes.

Mi, magyarok kiállunk minden magyar testvérünk mellett, akit igazságtalanság és elnyomás ér. Kiállunk Sebestyén József családja mellett.

Védelmezzük az embert és felemeljük a szavunkat a vérontás ellen. Ukrajna uniós csatlakozása így nem lehet napirenden. Következetesen követeljük a békét, és következetesen nemet mondunk a háborúra!”

Kiemelt kép: Hankó Balázs Sebestyén József sírjánál – Fotó: Facebook