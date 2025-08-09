Sebestyén József halála - Hankó Balázs lerótta kegyeletét az agyonvert magyar férfi sírjánál

Hankó Balázs azt írta: „Az ő tragikus sorsa kiáltóan hívja fel a figyelmünket arra, hogy az erőszak soha nem lehet út, a háború pedig nem megoldás. Elfogadhatatlan és mélységesen emberellenes.
Mi, magyarok kiállunk minden magyar testvérünk mellett, akit igazságtalanság és elnyomás ér. Kiállunk Sebestyén József családja mellett.
Védelmezzük az embert és felemeljük a szavunkat a vérontás ellen. Ukrajna uniós csatlakozása így nem lehet napirenden. Következetesen követeljük a békét, és következetesen nemet mondunk a háborúra!”
Sebestyén Józsefet kényszersorozás közben agyonverték. Kiállunk a családja, és kiállunk az áldozatok mellett! 🇭🇺
Amíg egy magyar embert büntetlenül meg lehet ölni, Ukrajna nem léphet az Unióba.
Közzétette: Hankó Balázs – 2025. augusztus 9., szombat
Kiemelt kép: Hankó Balázs Sebestyén József sírjánál – Fotó: Facebook