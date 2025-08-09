Nagy-Britanniában tárgyal több nyugati ország kormányának képviselője az ukrajnai háborúról

Nagy-Britanniában tárgyal az ukrajnai háborúról szombaton több nyugati ország kormányának képviselője – jelentette be a brit kormányfői hivatal.

A találkozón a tájékoztatás szerint biztonsági kérdésekben illetékes kormányzati képviselők vesznek részt Európából és az Egyesült Államokból. A várakozások szerint a tanácskozás „nagy jelentőségű fórum” lesz, ahol előrelépéseket tudnak majd tenni egy „igazságos és tartós béke” irányába.

A találkozó házigazdái, David Lammy brit külügyminiszter és J.D. Vance amerikai alelnök korábban már kétoldalú találkozón tárgyalt egymással.

A londoni kormányfői hivatal közleménye szerint ott a felek üdvözölték Donald Trump amerikai elnöknek az Ukrajnában zajló „barbár háború” lezárása érdekében tett erőfeszítéseit, illetve egyetértettek abban, hogy „fenn kell tartani a Vlagyimir Putyin orosz elnökre gyakorolt nyomást annak érdekében, hogy vessen véget törvénytelen háborújának”.

Keir Starmer brit miniszterelnök a nap folyamán telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Zelenszkij beszámolója szerint a beszélgetés során azt kérte, legyen „maximális szintű egyeztetés” Ukrajna és partnerei között.

„Egyértelmű lépések” szükségesek ahhoz, hogy Oroszország véget vessen ukrajnai háborújának. Online közzétett üzenetében az ukrán elnök azt is kiemelte: „nagyra becsülik az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Kijev összes többi szövetségese eltökéltségét amellett, hogy lezárják a háborút”.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin a tervek szerint jövő pénteken személyesen találkozik Alaszkában.

Kiemelt kép: .J. D. Vance amerikai alelnök (j) és David Lammy brit külügyminiszter találkozója az angliai Kent grófságbeli Chevening-házban 2025. augusztus 8-án – MTI/AP/Reuters pool/Suzanne Plunkett