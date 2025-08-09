Magyarországon akart találkozni Putyin Trumppal

A Fox News információi szerint eredetileg négy lehetséges helyszín is felmerült, amelyek otthont adhattak volna Donald Trump és Vlagyimir Putyin jövő heti találkozójának. A két világvezető augusztus 15-én találkozik majd Alakaszában, hivatalban lévő amerikai és orosz elnök között négy év után ez lesz az első találkozó.

Ahogy erről korábban beszámoltunk a hirado.hu oldalán, Donald Trump augusztus 15-én találkozik Vlagyimir Putyinnal Alaszkában. A találkozó – amely az első orosz-amerikai államfői szintű egyeztetés lehet az ukrajnai háború lezárása irányába – több szempontból is precedens értékű. Egyrészről, mivel hivatalban lévő orosz és amerikai elnök utoljára 2021-ben – a háború kitörése előtti utolsó évben –, másrészről mivel személyesen Putyin és Trump utoljára 2019-ben, az oszakai G20-csúcstalálkozó alkalmával találkozott egymással.

A jövő pénteki megbeszélés helyszínének a felek végülis az Egyesült Államokat, azonbelül is Alaszkát választották – amely orosz gyarmat volt egészen 1867-ig, amikor az Egyesült Államok a területet megvásárolta 7,2 dollárért a cári Oroszországtól – , a Fox News a találkozó egyeztetésére rálátó forrásokra hivatkozva úgy tudja:

a megbeszélés helyszíneként eredetileg szóba került Svájc, Olaszország, az Egyesült Arab Emírségek és végül Magyarország, amelyhez Vlagyimir Putyin személyesen is ragaszkodott.

A jövő heti megbeszélés – így magának a háború lezárásának is – legfontosabb témája a területcsere kérdése lehet, Donald Trump a rendezést korábban nagyon bonyolultnak nevezte, és hozzátette, hogy bizonyos területek visszakerülhetnek Ukrajnához, és bizonyos területek cseréje is megtörténik. „Bizonyos területcsere következik, mindkét fél javát szolgálva, de erről később fogunk beszélni” – fogalmazott az amerikai elnök. Úgy hiszem, hogy Putyin elnök békét akar és Zelenszkij is békét akar. Zelenszkij elnöknek meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni valamit, és azt hiszem, hogy keményen dolgozik ennek érdekében” – fejtette ki Donald Trump.

Jelenleg az orosz csapatok Ukrajna területének körülbelül 20 százalékát – Donyeck, Luhansz, Zaporizzsje és Herszon megyék jelentős részét, valamint a Krím-félszigetet – ellenőrzik, Washington korábban felajánlotta, hogy elismeri a Krímet orosz területként, cserébe Zaporizzsja és Herszon visszakerülne Ukrajnához. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor régóta hangsúlyozza: nem hajlandó átengedni ukrán területet Oroszországnak, viszont ragaszkodik az orosz csapatok kivonásához, és ahhoz, hogy Moszkva fizessen jóvátételt a 2022 februári invázió óta az országnak okozott pusztításért.

