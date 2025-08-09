Műsorújság
Macron bejelentése, miszerint elismeri a palesztin államot, felbátorította a Hamászt, állítja az amerikai külügyminiszter

Szerző: hirado.hu
2025.08.09. 10:58

Szerző: hirado.hu
Marco Rubio szerint Franciaország bejelentése, hogy elismeri a palesztin államot, az Izrael és a Hamász közötti túsztűzszüneti tárgyalások megszakadásához vezetett, és felbátorította a palesztin terrorszervezetet - írja a Times of Israel.

„A Hamásszal folytatott tárgyalások azon a napon szakadtak meg, amikor Macron francia elnök egyoldalúan úgy döntött, hogy elismeri a palesztin államot” – mondta Marco Rubio a Catholic Eternal Word televíziós hálózatnak adott interjújában.

„Aztán mások is követték a francia példát, és azt mondták: ha szeptemberig nem lesz tűzszünet, akkor el fogjuk ismerni a palesztin államot. Ha én lennék a Hamász, ezek után arra a következtetésre jutnék, hogy ne kössünk tűzszünetet, hiszen jutalmat kaphatunk, amit győzelemnek nevezhetünk majd”

– mondta az amerikai külügyminiszter, aki úgy értékelt: „Ezek a nagyrészt szimbolikus üzenetek megnehezítették a béke megteremtését és a Hamásszal való megállapodást”.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter
MTI/EPA/AFP pool/Nicolas Tucat

