Kiderült, hol kerül sor Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára

Az amerikai elnök utalt arra is, hogy a találkozó további részleteiről hamarosan több információt is közölnek, aki erről Truth Social közösségi oldalán számolt be.

A portál idézi a Reuterst, amely arról írt: A Fehér Ház közlése szerint még folyamatban vannak az egyeztetések, és nem kizárt, hogy Zelenszkij is valamilyen formában bevonásra kerül a tárgyalásokba. Ugyanakkor Trump egyelőre csak azt mondta, hogy Oroszországgal kezdi meg a tárgyalásokat. Trump azzal indokolta a találkozót, hogy az ukrajnai háború „nagyon hamar” véget érhet, mert szerinte a felek közel állnak egy megállapodáshoz, amelynek része lehet bizonyos területek cseréje Ukrajna és Oroszország között.

„Vissza fogunk szerezni néhány területet, és néhányat át fogunk cserélni, mindkét fél javára”

– közölte Donald Trump.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (b2) és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Reuters pool/Jorge Silva)