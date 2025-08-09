Farkas támadt egy kisfiúra, a klímaaktivisták az állat védelmére keltek

Hatéves kisfiúra támadt egy farkas a hollandiai Utrecht tartomány Den Treek nevű természetvédelmi területén – számolt be a The Brussels Times nyomán az Atv.hu.
A kisfiú édesanyjának elmondása szerint két gyermekével sétált a természetvédelmi területen, amikor a farkas hirtelen megjelent, majd
nekiugrott az egyik gyereknek, és megragadta a hátánál fogva és megpróbálta bevonszolni az erdőbe
ám két járókelő a vadállat által vonszolt gyermek segítségére sietett, botokkal kezdtél el ütlegelni a farkast, és kiszabadították a gyermeket.
A hatóságok szerint a fiút megtámadó állat a Bram néven emlegetett farkas lehetett, amely
már több embert is megtámadott a közelmúltban a környéken,
ezért júliusban a helyi hatóságok engedélyt adtak az állat kilövésére. A határozat ellen azonban környezetvédelmi aktivisták tiltakoztak.
Az Extinction Rebellion klímavédelmi csoport már bejelentette, hogy jövő héten utcára vonulnak Bram védelmében.
Hollandiában jelenleg legalább kilenc farkasfalka él.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc)