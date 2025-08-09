A kórházban mentették meg a ChatGPT étkezési tanácsait betartó férfi életét

A kórházban mentették meg annak a férfinak az életét, aki a ChatGPT tanácsait betartva próbált egészségesebb életmódra váltani.

A ChatGPT segítségével igyekezett egészségesebb étrendet kialakítani egy 60 éves férfi, ám az életmódváltás balul sült el, ugyanis a Mesterséges intelligencia tanácsait betartó páciens három hónap aggasztó pszichiátriai tüneteket produkált és a sürgősségi osztályon kötött ki – számolt be róla a Live Science.

A férfi bromizmusban szenvedett, ez a szindróma a bróm hosszú távú fogyasztásának következtében alakulhat ki.

A ChatGPT ugyanis azt tanácsolta a férfinak, hogy só helyett nátrium-bromidot fogyasszon.

A 19-20. században számos gyógyszer alapanyagaként használták a brómot, amelyről idővel kiderült, hogy mérgező, ezért abbahagyták használatát a gyógyszeriparban. A bromizmus számos neurológiai és pszichiátriai tünettel jár, többek között tévképzetek kialakulásával, memóriazavarral és pszichózissal.

A férfi azért jelent meg egy kórház sürgősségi osztályán, mert attól tartott, hogy a szomszédja aktívan mérgezi őt, ezért ki akarta vizsgáltatni magát. Az orvosok megállapították, hogy bromizmusban szenved, és bent tartották, hogy kezelésnek vessék alá.

Ott töltött ideje alatt tünetei rosszabodni kezdtek,

hallucinációk alakultak ki nála és erős paranoia, amely miatt a kórházból is megpróbált megszökni.

Amikor javulni kezdett az állapota beszámolt orvosainak a ChatGPT tanácsairól és azt is elmondta, hogy piros kiütéseket észlelt a testén, utóbbi szintén a bromizmus egyik jellemző tünete.

A férfi állapotát több hétbe telt stabilizálni, a tünetei nem tértek vissza.

Az eset kapcsán a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI a sajtó érdeklődésére reagálva elmondta, hogy

termékük tanácsait semmilyen körülmények között nem szabad szakértői véleményként kezeli.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)