Trump és Putyin akár Magyarországon is találkozhat

Több sajtóorgánum is írt arról, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő csúcstalálkozójának akár Magyarország is a helyszíne lehet. A Mandiner most egy orosz portálra hivatkozva ír Magyarországról, mint lehetséges helyszínről.

A Mandiner csütörtökön számolt be először arról, hogy akár Magyarországon is rendezhetik az amerikai-orosz csúcstalálkozót, melyről a megállapodást Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója jelentette be csütörtökön Moszkvában.

A Lenta orosz hírportál azt írta: a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) Vlagyimir Putyin elleni elfogatóparancsa szűkíti a Trump–Putyin-csúcs lehetséges helyszíneit és ennek kapcsán közölték, hogy Szaúd-Arábia és Törökország mellett Magyarország is a jelöltek között van. Amellett – mint fogalmaztak – hogy

Magyarország miniszterelnöke Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is „szoros kapcsolatokat ápol”, Orbán Viktor korábban jelezte, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

A Mandiner Jurij Usakovra, Putyin külpolitikai tanácsadójára hivatkozva azt írta: „a találkozó időpontja és helyszíne már egyeztetve van”.

Az orosz elnök csütörtökön az Egyesült Arab Emírségeket nevezte meg olyan országként, amely szerinte megfelelő helyszín lenne az orosz–amerikai csúcstalálkozó számára, azt követően, hogy a Kremlben fogadta az öbölbeli monarchiából érkezett hivatali partnerét, Mohammed bin Zájed al-Nahján sejket.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója a 2021-es genfi Biden–Putyin csúcs óta az első amerikai–orosz csúcstalálkozó lehet, míg Trump előző elnöki ciklusa idején találkozott Putyinnal, 2019-ben az oszakai G20-csúcson.

Kiemelt kép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin a 2019-es oszakai G20-csúcson (Fotó: MTI/EPA/Mihail Klimentyev)